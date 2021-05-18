Закрыли на карантин из-за коронавируса класс в школе Бердска: Статистика за сутки на 18 мая
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Закрыли на карантин из-за коронавируса класс в школе Бердска: Статистика за сутки на 18 мая

9:25:025/18/2021,Nso.ru
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На вторник под медицинским наблюдением находится 41 бердчанин. За последние 24 часа взяли еще 253 теста на коронавирус.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о коронавирусе в Бердске.

По информации оперативного штаба, за последние сутки на 18 мая в городе выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности за все время пандемии официально зарегистрировано 1728 заразившихся бердчан.

На вторник в Бердске под медицинским наблюдением находится 41 житель города. За последние 24 часа взяли еще 253 теста на коронавирус. Результаты анализов станут известны позже.

С начала эпидемии выздоровели и закрыли больничный 1660 бердчан.

По данным оперштаба, в школах на карантин по COVID-19 закрыт на 18 мая один класс. Среди учеников выявлен за сутки один случай коронавируса. В бердских детских садах этой инфекции на сегодня нет.

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