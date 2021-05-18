Закрыли на карантин из-за коронавируса класс в школе Бердска: Статистика за сутки на 18 мая

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о коронавирусе в Бердске.
По информации оперативного штаба, за последние сутки на 18 мая в городе выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности за все время пандемии официально зарегистрировано 1728 заразившихся бердчан.
На вторник в Бердске под медицинским наблюдением находится 41 житель города. За последние 24 часа взяли еще 253 теста на коронавирус. Результаты анализов станут известны позже.
С начала эпидемии выздоровели и закрыли больничный 1660 бердчан.
По данным оперштаба, в школах на карантин по COVID-19 закрыт на 18 мая один класс. Среди учеников выявлен за сутки один случай коронавируса. В бердских детских садах этой инфекции на сегодня нет.