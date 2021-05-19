Поздравления на День рождения Кубика Рубика 19 мая для самых сообразительных

Кубик Рубика я взял.
Клеточки все посчитал.
Все цвета я уяснил…
Долго после я крутил.
Кубик долго собирал.
и кряхтел я и стонал.
Ничего не выходило.
Раздражало и бесило.
Сколько можно собирать.
Кубик можно так сломать?
Ваня на меня взглянул…
Быстро кубик повернул…
Все цвета он подобрал.
Кубик быстро так собрал.
И сказал… Я — научу…
СОБИРАТЬ Я ПОМОГУ.
Маргарита
*****
Рублик в кубрике рыдал:
Кубик Рубика удрал —
Рассердился, стал ребром,
Раззвенелся серебром,
Раскраснелся в пух и прах
И рванул на всех парах!
А теперь за рваный рублик
Продадут ли Кубик-Рубик?
Василой Адела
*****
Кубик Рубика цветастый
Символ радостной игры.
Мальчик маленький лобастый
Постигает с ним миры.
Шестимерные и скупо
Маме объясняет как
Вникнуть в них поможет лупа
И что значит «тик» и «так».
Детям всё всегда понятно.
Лишь понять не можем мы —
Их учить для нас занятно,
Да и то по случаю зимы.
*****
Кубик-Рубик пять-на-пять
Папа поспешил убрать,
Чтобы детям не давать
Как попало разбирать.
На стеллаж его поставил
И повыше переставил,
Но подумав хорошо,
Переставил вверх еще!
Эти меры были лишни
Даже, так сказать, излишни!
Вы поймете почему,
Если дальше расскажу…
Только папа лег вздремнуть,
Только захрапел чуть-чуть…
Его дети сразу стали
Ручки к кубику тянуть.
Если папа бы проснулся
Он, конечно б, ужаснулся!
Мама делала еду
И про кубик ни гугу!
Разве можно устоять?
Папа следует понять!
Это очень негуманно
Так игрушки убирать!
*****
Источник: chto-takoe-lyubov.net