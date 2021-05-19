Поздравления на День рождения Кубика Рубика 19 мая для самых сообразительных
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Поздравления на День рождения Кубика Рубика 19 мая для самых сообразительных

1:00:195/19/2021Фото: pixabay
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19 мая отмечается день рождения известной по всему миру головоломки - Кубика Рубика.

День рождения кубика Рубика

Кубик Рубика я взял.
Клеточки все посчитал.
Все цвета я уяснил…
Долго после я крутил.
Кубик долго собирал.
и кряхтел я и стонал.
Ничего не выходило.
Раздражало и бесило.
Сколько можно собирать.
Кубик можно так сломать?
Ваня на меня взглянул…
Быстро кубик повернул…
Все цвета он подобрал.
Кубик быстро так собрал.
И сказал… Я — научу…
СОБИРАТЬ Я ПОМОГУ.

Маргарита

*****

Рублик в кубрике рыдал:
Кубик Рубика удрал —
Рассердился, стал ребром,
Раззвенелся серебром,
Раскраснелся в пух и прах
И рванул на всех парах!
А теперь за рваный рублик
Продадут ли Кубик-Рубик?

Василой Адела

*****

Кубик Рубика цветастый
Символ радостной игры.
Мальчик маленький лобастый
Постигает с ним миры.

Шестимерные и скупо
Маме объясняет как
Вникнуть в них поможет лупа
И что значит «тик» и «так».

Детям всё всегда понятно.
Лишь понять не можем мы —
Их учить для нас занятно,
Да и то по случаю зимы.

*****

Кубик-Рубик пять-на-пять
Папа поспешил убрать,
Чтобы детям не давать
Как попало разбирать.

На стеллаж его поставил
И повыше переставил,
Но подумав хорошо,
Переставил вверх еще!

Эти меры были лишни
Даже, так сказать, излишни!
Вы поймете почему,
Если дальше расскажу…

Только папа лег вздремнуть,
Только захрапел чуть-чуть…
Его дети сразу стали
Ручки к кубику тянуть.

Если папа бы проснулся
Он, конечно б, ужаснулся!
Мама делала еду
И про кубик ни гугу!

Разве можно устоять?
Папа следует понять!
Это очень негуманно
Так игрушки убирать!

*****

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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