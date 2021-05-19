19 мая - День конной авиации. Что за смешной праздник?

Эту дату принято считать праздничной.
Кроме летчиков — ковбоев, праздник также отмечают джигиты — космонавты. Девиз праздника: «ОтПегасим весь мир!».
Сложно сообщить, откуда случилось выражение «конная авиация». До тех пор пока вопрос остается открытым, светло одно: у человека, что сказал эту фразу, было чувство юмора.
«Молдавская краснокопытная, гвардейская конная авиация удачно отразила танковую атаку Приднестровских милиционеров.»
«Конная авиация» – красочный оборот, фигура речи, бьющая прямо в цель. «Конная авиация» употребляется в значении «полный нонсенс, нелепый вымысел, вздор».
«Суть» этого словосочетания делает его нарицательным для разнообразные очень способных прожектов, подобно тем, каковые рождаются в научных академиях сказочной страны Лагадо из «Путешествий Гулливера» и у некоторых настоящих «ученых».
«Конную авиацию» возможно употребить с намеком чью-то недалекую идею либо глупую выдумку. Как заиграет в контексте это емкое выражение — зависит от того, кто его применяет. Конная авиация. День конной авиации. Значительно чаще, конную авиацию пускают в движение для насмешек, подколов или троллинга, как сейчас это принято именовать. В собрании оскюморонов, выстроенных по аналогии с «конной авиацией», имеется «бронекопытные войска», «подводная кавалерия», «космическая пехота».
Существует еще одно, на первый взгляд, похожее выражение: «воздушная кавалерия». Но, именно, оно — совсем реалистично. Образно, так время от времени именуют вертолетные боевые части. Вообще-то, в случае если пойти еще дальше, то вспоминается крылатый конь Пегас: на нем летал древнегреческий Персей, покончивший с горгоной Медузой.
Да, и Конек-Горбунок из русских сказок также помогал храбрецу переноситься за моря-океаны с целью выполнить невыполнимое. В таком ракурсе выражение «конная авиация» кроме того получает определенный суть. Кстати, «в интернетах» уже информируют что летчики-ковбои сравнительно не так давно начали отмечать собственный опытный праздник — Сутки конной авиации.
По одним предположениям, он выпадает на 19 мая или– на 31 сентября (сутки рождения Пегаса). Аналитики отмечают, что, не считая летчиков-ковбоев, данный праздник чтят джигиты-астронавты. Психологи обращают внимание на девиз праздника: «ОтПегасим всю землю!». Таковой девиз, согласно их точке зрения, прямо говорит о громадном потенциале конной авиации. А когда будет День подводной конной авиации? Вообще оттянутся!
Источник: prazdnik.plus