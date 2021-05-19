С Днем подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ 19 мая: поздравления для любимых мужчин
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С Днем подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ 19 мая: поздравления для любимых мужчин

6:00:205/19/2021Фото: YouTube
0

19 мая ежегодно отмечается День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ.

День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ

На страже порядка, всегда в напряжении.
Жизнь полицейских не так уж легка.
И разные случаи при исполнении
У них происходят, наверняка.

Желаем вам силы, успеха, отваги,
И разбираться в законах юстиции.
Сегодня спешим вас от сердца поздравить
С торжественным Днем российской полиции!

***

С днем полиции поздравим
Мы сегодня всей Россией
Полицейских наших славных,
Смелых, мужественных, сильных.

Звезд желаем на погоны
И дежурств вам без стрельбы,
Повышения, чтобы в звании
Получали чаще вы.

Мы желаем всю преступность
Уничтожить на корню,
Вам, закона верным стражам,
Доверяем мы страну.

***

Поздравляю вас ребята,
И пусть служба не легка,
Не за деньги и награду,
На своем посту всегда.

Вам желаю я спокойных,
И счастливых больше дней,
Ну а жизнь — пусть лучше будет,
Станет пусть, чуть веселей!

***

Милиции советской знамя
К полиции российской перешло.
Гордитесь вы былыми временами,
Но в будущее верите светло.

Наш мирный быт под вашею защитой
Надёжно защищён от всех тревог.
И Господу возносим мы молитвы,
Чтоб вас хранил всемилостивый Бог!

Источник: pozdravok.ru

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