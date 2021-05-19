МВД и Минздрав договорились, кого будут забирать в вытрезвители уже в 2021 году

Министерства внутренних дел и здравоохранения России согласовали порядок помещения граждан в медвытрезвители. Сейчас документ проходит госрегистрацию в Минюсте, после чего вступит в силу. Об этом в пресс-службе ведомства заявили сегодня, 18 мая.
Кого будут забирать
Граждан, находящихся в нетрезвом виде настолько, что «утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Где будут забирать
На улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах.
Кроме того, полицейские имеют право забрать человека даже из собственного дома, если сочтут что те несут угрозу для себя, окружающих или имущества. Однако для этого потребуется письменное заявление сожителей пьяного.
Куда будут забирать
В медицинские учреждения, служебные помещения отделений полиции и специализированные вытрезвители, создать которые должны власти регионов, гласит текст приказа.
Кто будет забирать
Решение увозить или нет человека в вытрезвитель полицейские будут принимать на месте. В приказе отмечено, что главная задача силовиков в этот момент - оказание необходимой помощи в целях предупреждения опасности, угрожающей жизни и здоровью граждан. А также «пресечение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность».
При необходимости полицейские будут вызывать скорую помощь, либо справляться своими силами и служебным транспортом. К слову, за сохранность личных вещей пьяных в процессе транспортировки отвечают тоже полицейские.
Как будут забирать
Согласно приказу, увозить пьяного гражданина в вытрезвитель должны не менее двоих сотрудников полиции. Перед этим у него изымут все предметы, которые тот может использовать в качестве оружия, чтобы причинить вред себе или окружающим.
Если же у пьяницы найдут настоящее оружие, либо появятся полагать о его причастности к какому-либо преступлению, о нем доложат в территориальный орган МВД.
Установлением личности «клиента», при невозможности сделать этого на месте, займутся уже в отделении, либо в вытрезвителе. В том числе на предмет совпадения с базами разыскиваемых преступников, либо пропавших без вести.
Напомним, закон, возрождающий систему медицинских вытрезвителей, Госдума приняла в декабре 2020 года. С 1 января 2021 года он вступил в силу.
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