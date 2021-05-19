Приметы на цветущую калину: в чем она помогает и что можно уже сажать в огороде по народной мудрости

Калину часто садят около дома. Она невероятно красиво цветет, а ее ягоды невероятно полезны. Но и в лесах люди собирают ягоды - они обладают уникальными целебными свойствами.
Но сейчас буйным цветом все расцветает и на цветение калины у людей тоже были собственные приметы, которые всегда находили свое отражение в реальной жизни.
Со славянских времен калина считалась символом любви. Молодожёнам, если их пусть пролегал мимо калины, всегда делали венки их веток калины. У калины просили крепкой любви, счастливой жизни и много детей.
Посаженная у дома калина всегда приносит достаток и любовь в дом, у которого растет.
С началом цветения калины устанавливается теплая погода, с этого времени можно уже заморозков не ждать. Поэтому с цветением калины приступали к высадку в огород всего того, что боится холода. Это касалось в первую очередь огурцов. С ними высаживали тем более и помидоры, и баклажаны, и капусту. И все то, что могло бояться холодов.
Обязательно нужно было закончить посевы льна до того момента, как калина отцветет.
Много цветов на калине сулило богатый и щедрый урожай зерна. Если калина зацвела за сезон второй раз, значит в доме будет хорошая финансовая прибыль.
Бусы из калиновой древесины способны были развить у женщины ясновидение и обострить интуицию.
Веточка калины при себе всегда защищала от сглаза и порчи.