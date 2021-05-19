30 мая - Международный день феминизма: кто такие феминистки и чего они добиваются?

30 мая считается Международным днем феминизма во многих странах мира вот уже на протяжении нескольких десятилетий, а само движение борьбы за права женщин появилось более 100 лет назад. О том, кто такие феминистки и за что они борются - в нашем материале.
Феминизм - это движение, которое отстаивает социальные, политические и экономические права женщин, борется с сексуальными домогательствами, дискриминацией и сексизмом. Начиная со второй половины 19 века женщины во многих странах мира стали более активными в общественной жизни и начали требовать равноправия. В то время оно касалось избирательного права, потому что женщины не могли голосовать наравне с мужчинами, также они хотели быть частью политической жизни, в которую их попросту не пускали. Тогда и появилось первое феминистское общество суфражисток. После этого движение несколько раз переживало расцвет, и сейчас исследователи выделяют первую, вторую, третью и четвертую волны феминизма. Последняя началась совсем недавно - в 2013 году.
В последние годы движение добилось немалых успехов, однако неверно полагать, что феминистки добились всеобщего равноправия. Даже в 2021 году не только в мире, но и в России есть множество проблем неравенства и дискриминации женщин, которые только предстоит решить. Например, в некоторых государствах до сих пор существуют обычаи, которые имеют насильственный характер в отношении женщин. Например, женские обрезания, удаление гениталий, которое практиковали, в том числе, на территории нашей страны. Отдельные культуры выдают девочек слишком рано замуж, при этом зачастую родители сами выбирают жениха. Причем бывают случаи когда девочки 10-11 лет выходят за уже взрослых мужчин. Также практикуются такие обычаи, как кража невесты, временный брак. По статистике ООН, в 2010 году на планете случилось приблизительно 5 тыс. “убийств чести” - лишений женщин жизни за то, что они так или иначе навлекли позор на семьи. Современных феминизм старается обратить внимание на эти проблемы и изменить ситуацию.
Кроме этого, во многих, даже развитых странах, между зарплатами мужчин и женщин на одинаковых должностях есть существенная разница. Она может быть 20, 30 или даже 40 процентов, и, как показывает мировая практика, женщинам сложнее получить высокую должность, чем мужчинам, им приходится прикладывать больше усилий. Также нередко женщины на рабочем месте сталкиваются с сексуальными домогательствами, сексизмом, дискриминацией, предвзятым отношением. В последние годы об этом начинают говорить, хотя раньше харрасмент воспринимался как что-то несерьезное. Помимо этого, женщины реже имеют возможность получить образование - среди них безграмотных две трети от всех остальных людей. У многих народов все еще принято воспитывать девочку только как хранительницу очага, а ее основная функция - рождение детей.
Конкретно в России феминистки борются за принятия закона о домашнем насилии, которого до сих пор нет. В нашей стране побои декриминализованы. Это значит, что, если женщину изобьет муж, то ему выпишут штраф. Если это произойдет повторно, то жертве придется самой собирать доказательства насилия, нанимать адвоката, в то время как насильник будет иметь бесплатного защитника. Это одна из самых актуальных проблем, которую пытается решить отечественный феминизм. Кроме этого, в некоторых странах Африки все еще изнасилования считаются нормой, в других государствах муж может вообще запретить жене работать, больше всего мировой торговли людьми приходится именно на женский пол. Со всеми этими проблемами борется современный феминизм, чтобы обеспечить женщине свободу и безопасность.