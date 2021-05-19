Николин день – 2021: что никогда нельзя делать 22 мая на день святителя Николая Чудотворца. Традиции дня

22 мая православные празднуют День памяти Николая Чудотворца. Этот архиепископ, живший на рубеже III и IV веков, прославился как покровитель людей страждущих – тех, на чью долю выпали серьёзные испытания. Это сироты, люди с тяжёлыми заболеваниями, одинокие старики.
На Руси святого почитают особенно, ему посвящены два дня в году. В мае празднуется Никола Вешний, а в декабре Никола Зимний. Последний является днём смерти святого. А весной отмечают перенесение мощей святителя из города Миры, который был на месте турецкого города Демре, в итальянский город Бари. Большая часть мощей Николая находится там до сих пор, при православном храме.
Кто такой Николай Чудотворец?
Родился Николай в римской провинции Ликия. Родители дали мальчику христианское воспитание и образование. Преуспевающий в изучении священного писания, юноша освоил профессию чтеца в местном храме, позже стал священником. Богатое наследство после смерти родителей Николай раздал бедным.
Став архиепископом Мир Ликийских, святой боролся с ересями. В те годы широко распространилась учение Ария. Этот пресвитер утверждал, что Сын Божий не равен Отцу, а состоит ниже его в небесной иерархии. По преданию, во время оживлённого спора Николай дал Арию звонкую пощёчину.
Всю жизнь святитель Николай помогал христианам в сложных ситуациях. В молодости он спас от смерти моряка, сорвавшегося с мачты в волны. Позже Николай помог трём девицам, отец которых из-за нищеты хотел продавать их услуги. Святитель незаметно подкидывал девицам мешочки с золотом, которые те использовали в качестве приданного.
Часто Николай заступался за невинных в суде, избавляя их от несправедливого наказания. После смерти чудотворные мощи святителя остались в Мирах Ликийских. Однако в XI веке итальянцы перевезли их в Бари, чтобы спасти от завоевания мусульманами. День торжественного перенесения мощей на Руси стали праздновать около 900 лет назад.
Традиции Николы Вешнего
После принятия христианства, Николин день стали праздновать вместо дня Велеса – покровителя скотоводов. Просьбы славян остались те же: весной Николу молят о богатых урожаях, хороших надоях и тучных телятах.
Никола на Руси считался мужским днём. На празднование в полях собирались пастухи, погонщики овец и лошадей, земледельцы. Последние выполняли обрядовое «хождение в жито» с первым осмотром посевов.
В храмах перенесение мощей отмечают праздничным богослужением. Хорошо в этот день посетить церковь, и заказать молебен на благое начинание.
Запреты Николы Вешнего
Работать на огороде и даче в праздник нельзя. Лучше помолиться о плодотворном лете, окропив участок святой водой.
На Николу запрещено отказывать в милостыне. Поверье гласит, что оставить нищего голодным в этот день – остаться голодным на год самому.
В праздник нельзя стричься и красить волосы. Салон красоты лучше перенести на другой день.
Окна в ночь на Николу не закрывают занавесками. При жизни святой подбрасывал через них милостыню. Теперь считается, что одаривает Божьей благодатью.