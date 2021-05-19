Сколько шагов надо проходить за день: норма для здоровья?
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Сколько шагов надо проходить за день: норма для здоровья?

3:30:015/19/2021,Ирина Новая
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Регулярная ходьба помогает избежать ожирения, однако она не поможет, если человек часто переедает. Убрать уже имеющийся жир ходьба поможет только при достаточно быстром темпе.

Самый доступный вид активности – ходьба. Она сопровождает почти любую деятельность

Большинство современных людей озабочено вопросом, как сделать свою жизнь более долгой и качественной. Самый доступный вид активности – ходьба. Она сопровождает почти любую деятельность. Даже офисные сотрудники могут намотать несколько кругов по кабинетам или пройти часть пути до работы пешком. Но будет ли этого достаточно?

Узнать, сколько шагов в день отбивает человек, помогают фитнес-браслеты. Цифра в 10 тысяч шагов, которая у всех на слуху – не норма, а наследие 1960-х. Тогда в Японии появился первый электронный шагомер, который назывался «Manpo-kei», что переводится как «10 тысяч шагов».

Единой для всех нормы не существует. Она подбирается индивидуально, в зависимости от возраста, параметров и степени активности человека.

Как выбрать норму?

Всемирная организация здравоохранения делит на 5 условных уровней образ жизни людей от 18 до 64 лет. Каждый уровень соответствует определённому количеству шагов в день.


  • Малоподвижный образ жизни – до 5 тысяч
  • Низкоактивный образ жизни – от 5 до 8 тысяч
  • Среднеактивный образ жизни – от 8 до 10 тысяч
  • Активный образ жизни – от 10 до 12 тысяч
  • Сверхактивный образ жизни – более 12 тысяч

В молодом и среднем возрасте активность будет более высокой, чем в пожилом, и это нормально. Низкоактивный образ жизни могут вести люди с серьёзными заболеваниями, а повышать показатели им нужно, ориентируясь на свои ощущения.

Начать выявление нормы нужно с определения, сколько шагов человек делает в обычном состоянии. Резко увеличивать количество шагов нельзя. Ежедневное число повышают на тысячу в первую неделю. Ещё на тысячу – в следующие две недели и так далее. Важно трезво соотносить потребности организма с его возможностями.

Чем полезна ходьба?

Средний темп ходьбы позволяет сжигать около 400 килокалорий в час. Это примерно соответствует упомянутым 10-ти тысячам шагов. Такая кардионагрузка уже позволяет укрепить сердце и мышцы, снизить риск смерти от заболеваний кровеносной системы.

Регулярная ходьба помогает избежать ожирения, однако она не поможет, если человек часто переедает. Убрать уже имеющийся жир ходьба поможет только при достаточно быстром темпе. О нём свидетельствует пульс, на 20 ударов превышающий пульс в покое.

Что говорит наука?

С 1999 по 2012 год продолжалось исследование Медицинского университета Южной Каролины. Под наблюдением была активность 135-ти тысяч американцев пожилого возраста. За годы эксперимента треть погибла. Большинство из них проходила меньше 50 тысяч шагов в неделю. Оставшиеся уделяли активности больше времени, к тому же меньше страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

А в университете Глазго исследовали 200 тысяч британцев среднего возраста. Итоги пятилетнего наблюдения подвели в 2017 году. До пожилого возраста без онкологических и сосудистых заболеваний дожили те, кто предпочитал добираться до работы пешком.

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ходитьнорма шагов в день
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