Семь способов облегчить горе после потери родителя

Потеря отца или матери - одно из самых эмоциональных и универсальных человеческих переживаний.
Но то, что смерть одного из родителей случается почти со всеми, не облегчает задачу.
Смерть одного из родителей не только травмирует, но и полностью меняет мир человека.
И горе, которое испытываешь после потери, очень велико, пишет https://www.yourtango.com
Не существует дорожной карты, как справиться с горем.
Каждая ситуация имеет свою уникальную специфику.
Скорбь может быть сильной сразу, а может и не быть, и в ближайшие годы она будет постепенно возникать.
«После первоначальной потери взрослым часто бывает трудно сосредоточиться и быть продуктивными в личной и профессиональной жизни», - говорит Мария Георгопулос, директор службы поддержки скорбящих в Calvary Hospital. «Поддержка в случае тяжелой утраты может помочь взрослым приспособиться к изменениям в своей жизни и работать над восстановлением баланса в своей жизни. Это поможет им вернуться к нормальному состоянию».
Как все проходит, зависит от сценария и человека.
У горя нет реального времени.
Однако есть определенные вещи, о которых следует помнить после потери родителя.
Вот несколько моментов, которые могут немного упростить процесс.
1. Понять этапы горяНикто не скорбит так же.
Но есть этапы, через которые проходит большинство людей после потери любимого человека.
Как подчеркнула Элизабет Кублер-Росс, которая определила пятиэтапный процесс переживания горя, эти стадии включают отрицание, гнев, переговоры, депрессию и, наконец, принятие.
Признать их очень важно.
Не менее важно признать, что нет графика для любого из этапов, а также бывают ситуации, когда кто-то может вернуться к другой части процесса.
Однако понимание того, что есть этапы, служит способом справиться и осознать, что то, что вы чувствуете, естественно.
2. Позвольте себе действительно гореватьКогда один из родителей умирает, у потерявшего ребенка иногда возникает чувство, что он должен «оставаться сильным» или выглядеть храбрым перед остальной семьей.
Это может уберечь вас от естественного и необходимого процесса скорби.
Также есть ощущение, что горе имеет срок истечения и наступает момент, когда кто-то, потерявший родителя, должен пережить потерю.
Это тоже неправда.
«Горе должно идти своим чередом. Иногда на это могут уйти месяцы, а иногда и годы », - говорит Б. Дж. Галлагер, социолог и автор книги« Твоя жизнь - твоя молитва » . «Горе принимает множество различных форм и может проявляться удивительным образом. Уважайте свой собственный процесс и свое собственное расписание ».
3. Поделитесь своими чувствамиБоль потери почти слишком велика, чтобы противостоять ей или даже говорить о ней. Это случилось.
Но часто люди, которые потерпели потерю, держат ее в себе, предпочитая не говорить об этом или вообще заниматься этим открыто.
Это ошибка, соглашаются специалисты.
Сдерживание горя только заставляет его проявляться другими, менее здоровыми способами.
Когда вы будете готовы, важно поговорить о своей потере с друзьями и членами семьи или даже подумать о том, чтобы присоединиться к группе поддержки.
«Мы, люди, социальные существа - мы созданы, чтобы заботиться и дружить, когда мы в стрессе», - говорит Галлагер. «Мы созданы для того, чтобы делиться хорошими вещами в жизни и плохими тоже. Вы можете облегчить свою ношу, поделившись своим горем с другими ».
4. Мудро выбирайте доверенных лиц.Открытость - это мудро.
Еще разумнее выбирать, кому открываться.
Не разговаривайте с людьми, которые заинтересованы только в том, чтобы дать вам совет или рассказать вам, как лучше всего скорбеть.
А люди, которые думают, что их работа - спасти вас от вашего горя, будут только препятствовать процессу вашего горя и вызывать негодование.
«Выбирайте людей, которые умеют слушать, - говорит Галлагер. «Люди, которые могут сохранять пространство для ваших чувств, которые могут быть любящими свидетелями вашей боли и сообщать вам, что вам не нужно проходить через это в одиночку».
5. Скорбите вместе со своими детьмиНе бойтесь показать своим детям, что вы расстроены смертью родителей.
Ведь они тоже потеряли бабушку или дедушку.
Если вы будете вести себя так, как будто вам не о чем горевать, они воспримут эту реплику и подавят свои собственные чувства, что не является хорошим примером для всех.
«Видеть, как вы горюете, не только помогает нормализовать их собственные чувства, - говорит Георгопулос, - но это моделирует то, что они тоже могут горевать, но все же участвовать в жизни мира и продолжать жить, даже если на данный момент они не чувствуют себя на все 100 процентов. ”
Важно убедиться, что каждый знает, что можно выражать грусть по собственному графику.
6. Уважайте традиции, но не забывайте о триггерах.По мере того, как вы справляетесь с горем, будут определенные вещи или моменты, с которыми вы столкнетесь, которые вызовут ваши чувства больше, чем другие.
Часто это праздники и семейные посиделки.
Важно, чтобы ваши друзья и семья знали об этих моментах, чтобы они могли оказать поддержку или просто понять, что это может быть более эмоциональным для вас.
Теперь традиции - большая часть семейной жизни.
«Есть два способа справиться с традициями после утраты», - говорит Ким Уиллер Пойтевьен, LCSW, которая ведет частную практику в Филадельфии.
Один из способов - почтить память погибшего родителя, делая то, что он любил.
Вы можете отметить праздник, поесть в любимом ресторане или приготовить любимое блюдо.
Другой - создание новых традиций.
«Вместо того, чтобы придерживаться семейной традиции, которая причиняет больше боли, создайте новую традицию», - предлагает она. «Может быть, День Благодарения может произойти в ресторане. Уходи на Рождество. Подавайте другую еду ».
Все дело в том, чтобы попробовать то, что работает для вас.
7. Обратитесь за помощью.Будь то в форме группы поддержки или индивидуальной терапии, иметь кого-то, с кем вы можете поговорить о своем горе, чрезвычайно полезно.
Существует множество групп личной и онлайн-поддержки, состоящих из людей, которые переживают то же самое, а также терапевтов, которые обучены консультировать тех, кто страдает утратой.
Что бы вы ни выбрали, оба служат для того, чтобы вы могли обсудить свои чувства в безопасном месте и поделиться советами и механизмами преодоления, которые могут помочь вам в вашем путешествии.