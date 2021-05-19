Какой будет погода в Бердске 19 мая: ходите утром босиком по росе и работу на огороде поручите исключительно женщинам

19 мая в Бердске северный ветер принесет похолодание. Ночью будет всего +8, днем при переменной облачности с прояснениями воздух прогреется до +15 градусов. Ветер будет дуть сильный - 13 м/с. Пройдут дожди. Влажность воздуха выше обычного - 66%.
В среду, 19 мая, давление воздуха будет расти и составит 744 мм рт.ст., поэтому стоит ожидать скорого прекращения дождей.
Магнитная буря сегодня - сильная. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца геомагнитная активность повышенная, Кп - индекс 5 баллов, что соответствует сильной степени возмущения магнитосферы Земли. Активность Солнца - умеренная, ультрафиолетовый индекс 4 балла.
19 мая христиане почитают память Иова Горошника , его считают великим праведником, образцом веры и терпения. Сатана, желая испытать веру Иова, отобрал у него всё, включая детей. Но Иов, потеряв 10 детей - богатую, дружную и счастливую семью, остался верен Богу.
Горох и бобы ели на Руси бедняки, Иова прозвали Горошником, отсюда идет и присказка - “остаться на бобах”.
Какие приметы есть в народе на 19 мая 2021?
19 мая считалось, что если на огороде пала обильная роса, то будет большой урожай огурцов, да и урожай всех овощей будет богатым. Крестьяне говорили: “Иов росы распустил”. Считается, что в день Иова Горошника роса обладает чудодейственной силой - с самого утра люди считали для здоровья полезным ходить босиком по траве, детям даже разрешали кувыркаться в траве, пока на ней лежит роса. Люди верили, что дети вместе с росой соберут силу и здоровье. Росу собирали целители, вмакивали ее полотенцами и отжимали в сосуд. Потом в течение года из росы делали лекарство для лечения больных.
Существовало поверье, что работать на огороде в этот день лучше женщинам, тогда урожай будет богаче. Посевные работы проводили после заката, чтобы птицы не поклевали семена, а будущий урожай заговаривали от худого глаза и нечистой силы.
Народные приметы 19 мая.
Если много росы и ясно - уродятся огурцы. Если на Иова Горошника не выпала роса - к перемене погоды. По утрам туман - дождя не будет. Когда на клене появляются сережки - можно приступать к посадке свеклы. Холодные ночи - огурцов будет мало, если ночи теплые, то ждите большой урожай огурцов. На цветение калины высаживаем кукурузу, огурцы, тыкву и бобы.
19 мая именины отмечают Василий, Денис, Иван и Марфа.
Сегодня, 19 мая, в Южной Корее отмечают день рождения Будды. А в Турции - день памяти Ататюрка, день молодежи и спорта. В СССР 19 мая отмечался день Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.