Можно ли работать в огороде 19 мая на Иова Горошника? И что нельзя делать совсем?

19 мая в народе отмечается день Иова Горошника или Росенника. В этот день начинали сеять горох и обязательно садили огурцы - посаженные сегодня они были самыми вкусными из всего урожая. Вырастали ароматными, сладкими и хрустящими.
Горох никогда не начинали сеять раньше вечера, потому что с утра и в обед за посадками могли наблюдать птицы и потом выкопать семена.
К огурцам добавляли в лунки витаминную смесь, которую готовили сами из смеси рубленной крапивы, подорожника и земли. Это служило очень хорошим удобрением. Огурцы, о отличие от гороха. никогда не садили вечером - это делали с утра и до обеда.
С этого дня на траву начинала выпадать роса. Она была очень полезна для рассады огурцов, поэтому и огурцы начинали высаживать с этого времени. Росу также наделяли целебными свойствами. Ее сегодня собирали знахари, чтобы потом добавлять в целебные настойки и отвары.
Девушки, для того, чтобы любимый был нежен и любил всю жизнь, собирали росу полотенцем, потом его сушили и дарили любимому для того, чтобы он им вытирался.
Росой умывались и катались по ней, чтобы избавиться от хворей и обрести силу. Строго запрещалось сегодня топтаться по росе ногами - это было неуважительно по отношению к ней. Нельзя было палками сбивать росу.
Строго запрещалось сегодня бездельничать и ссориться. Кто сегодня будет в ссоре, их потом долго мир не возьмет. Даже голос друг на друга не повышали. Да и мужчинам не рекомендовалось выходить в огород - все сеяли женщины. Так считалось, что урожай будет лучше.
Приметы 19 мая
Если зацвела калина, пора сеять кукурузу и тыквы.
Роса на траве утром обещала хороший урожай огурцов.
Туман с утра обещает жаркий день.
Свеклу можно высаживать. если на клене появились сережки.