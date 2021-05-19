Можно ли работать в огороде 19 мая на Иова Горошника? И что нельзя делать совсем?
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Можно ли работать в огороде 19 мая на Иова Горошника? И что нельзя делать совсем?

10:18:515/19/2021
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К огурцам добавляли в лунки витаминную смесь, которую готовили сами из смеси рубленной крапивы, подорожника и земли.

горох
Горох сеяли только вечером

19 мая в народе отмечается день Иова Горошника или Росенника. В этот день начинали сеять горох и обязательно садили огурцы - посаженные сегодня они были самыми вкусными из всего урожая. Вырастали ароматными, сладкими и хрустящими.

Горох никогда не начинали сеять раньше вечера, потому что с утра и в обед за посадками могли наблюдать птицы и потом выкопать семена.

К огурцам добавляли в лунки витаминную смесь, которую готовили сами из смеси рубленной крапивы, подорожника и земли. Это служило очень хорошим удобрением. Огурцы, о отличие от гороха. никогда не садили вечером - это делали с утра и до обеда.

С этого дня на траву начинала выпадать роса. Она была очень полезна для рассады огурцов, поэтому и огурцы начинали высаживать с этого времени. Росу также наделяли целебными свойствами. Ее сегодня собирали знахари, чтобы потом добавлять в целебные настойки и отвары.

Девушки, для того, чтобы любимый был нежен и любил всю жизнь, собирали росу полотенцем, потом его сушили и дарили любимому для того, чтобы он им вытирался.

Росой умывались и катались по ней, чтобы избавиться от хворей и обрести силу. Строго запрещалось сегодня топтаться по росе ногами - это было неуважительно по отношению к ней. Нельзя было палками сбивать росу.

Строго запрещалось сегодня бездельничать и ссориться. Кто сегодня будет в ссоре, их потом долго мир не возьмет. Даже голос друг на друга не повышали. Да и мужчинам не рекомендовалось выходить в огород - все сеяли женщины. Так считалось, что урожай будет лучше.

Приметы 19 мая

Если зацвела калина, пора сеять кукурузу и тыквы.

Роса на траве утром обещала хороший урожай огурцов.

Туман с утра обещает жаркий день.

Свеклу можно высаживать. если на клене появились сережки.

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