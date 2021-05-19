Педагоги лицея №7 получили ответ на открытое письмо от мэра Шестернина: Станет ли вновь директором Татьяна Смирнова
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Педагоги лицея №7 получили ответ на открытое письмо от мэра Шестернина: Станет ли вновь директором Татьяна Смирнова

10:29:195/19/2021,Маргарита Мартынова
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Имя нового директора учебного заведения станет известно уже сегодня, 19 мая.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора лицея №7 назначен на 19 мая. Фото: Курьер. Среда. Бердск

В Бердске уже дважды проводили конкурс на должность директора лицея №7. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лицей остался без руководителя в январе текущего года. У Татьяны Смирновой закончился контракт, истек срок трудового договора. С тех пор обязанности директора в лицее исполняет заместитель руководителя Наталья Осинцева. Татьяна Смирнова руководила лицеем 8 лет.

Педагоги бердского лицея №7 23 апреля 2021 года обратились к мэру Бердска Евгению Шестернину, вице-мэру Жанне Шуровой и начальнику городского управления образования Михаилу Каркавину. Они просили назначить директором учебного заведения Татьяну Смирнову, которая руководила лицеем предыдущие 8 лет и у которой в начале 2021 года истек контракт.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", объявлен третий конкурс, итоги которого станут известны уже сегодня, 19 мая.

По окончании второго конкурса на замещение вакантной должности коллектив лицея №7 написал ходатайство: отдать предпочтение Татьяне Смирновой «как руководителю, который пользуется доверием коллектива и обладает всеми профессиональными качествами руководителя». Под обращением к чиновникам поставили подписи 79 учителей.

В обоснование своей просьбы они рассказали о том, каких успехов добился лицей №7, когда им руководила Татьяна Александровна. Да и сама Смирнова в 2019 году признана лучшим руководителем России.
- Татьяна Александровна - неравнодушный руководитель, знающий возможности и потребности каждого члена коллектива, вникающий во все аспекты жизнедеятельности учителей, коллектива учеников и их родителей. Всегда выслушает, даст нужный совет, поможет принять правильное решение. Исходя из вышеизложенного, коллектив лицея ходатайствует о кандидатуре Смирновой Татьяны Александровны на должность директора МАОУ «Лицей № 7», - заключили подписавшие ходатайство.

18 мая 2021 года коллективу МАОУ «Лицей №7» пришел ответ из администрации города на ходатайство, подписанное заместителем главы администрации Жанной Шуровой.
- В ответ на Ваше обращение по вопросу участия в конкурсе на замещение должности руководителя МАОУ «Лицей №7» Смирновой Т.А. Поясняю следующее. В соответствии с постановлением администрации города Бердска руководители образовательных организаций назначаются на должность на конкурсной основе. Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора МАОУ «Лицей №7» назначена на 19 мая 2021 года. На основании постановления администрации города Бердска от 19.03.2021 № 728 в конкурсе принимают участие все желающие кандидаты с обязательным предоставлением необходимых документов. В соответствии с порядком организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности директора МАОУ «Лицей №7»решение конкурсной комиссии направляется Главе города Бердска для принятия окончательного решения, - говорится в ответе администрации Бердска.

Как прокомментировали на условиях анонимности педагоги лицея №7 ответ администрации города, они «просили учесть мнение коллектива при выборе на должность из кандидатов, а в ответ получили, словно просили разрешение принять участие в конкурсе Смирновой».

Ответ администрации города Бердск педагогическому коллективу лицея №7

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