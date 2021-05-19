Обнаженный мужчина пришел к школе и угрожал сжечь детей. Видео ЧП
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Обнаженный мужчина пришел к школе и угрожал сжечь детей. Видео ЧП

11:24:385/19/2021
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По словам очевидцев, при себе у него был нож.

Прорваться на территорию школы неадекватный екатеринбуржец пытался в первой половине дня. Фото: скриншот видео

Днем 18 мая полуголый мужчина пытался попасть на территорию школы № 81 на улице Избирателей в Екатеринбурге. Очевидцы сняли видео, на котором понятно, что он находится в неадекватном состоянии. Возле забора дебошира остановил охранник, который успел нажать тревожную кнопку.

— Я живу рядом с этой школой. Сегодня, гуляя со своим ребенком, я видела, как его забирали правоохранители. Он кричал: «Я сожгу ваших детей» — и был с ножом. У детей в это время закончились уроки, большинство из них видели всё происходящее, — рассказала свидетельница Екатерина Голосова.

В ГУ МВД России по Екатеринбургу сообщили, что инцидент произошел около полудня. Неадекватного мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

— В данной школе это уже случалось, родители писали заявление. Но всё как обычно — тема закрыта, — сказала Екатерина. — Я уверена, что через пару дней его выпустят, он ведь ничего не сделал. Так, пару слов сказал, и всё. Почему нужно ждать, пока они что-то сделают? Вам мало одной трагедии в Казани?

В Росгвардии добавили, что был задержан не один мужчина, а два. Их передали сотрудникам полиции.

— Двое мужчин, находящихся в неадекватном состоянии, были задержаны экипажем вневедомственной охраны при попытке проникнуть на территорию образовательного учреждения и переданы полиции для дальнейшего разбирательства, — отметили в Росгвардии. — Запрещенных предметов у задержанных не обнаружено.

Также по екатеринбургским школам прокатилась волна анонимных сообщений о минировании. Они пришли на почту школ №1, 80 и №62. Школы эвакуировали, занятия отменили.

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