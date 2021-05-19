Денежная девятка: Симоронский волшебный ритуал на приманивание денег
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Денежная девятка: Симоронский волшебный ритуал на приманивание денег

12:20:075/19/2021
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Вам нужно четко понимать, какие суммы вам нужны и для чего они вам. Это главное, это практически половина дела. Когда понятно, чего вы хотите в точности, проще выстраивать пути исполнения.

деньги
Симоронские ритуалы отличаются простотой. Фото: pxhere

Пожалуй, самыми простыми в исполнении являются Симоронские ритуалы. Они не требуют четкого соблюдения при выполнении, но очень эффективны. Все дело в правильном построении мышления.

Если освоить технику проведения симоронских ритуалов, можно в любой сфере своей жизни приманить удачу и везение. Денежная область тоже не остается за бортом.

Главное, чему надо научиться в симоронских ритуалах - это правильно ставить цель и озвучивать свои желания. Загадав желание, нужно его "отпустить", то есть перестать беспокоиться о нем, вспоминать, переживать за его исполнение.

Ставить себе цель и произносить желание нужно в хорошем настроении. Чтобы не было грустных мыслей. чтобы вы не были ни кого обижены, чтобы не было вообще никакого негатива. При таком подходе ваше сознание само программируется на успех, что очень важно.

Ритуал с девяткой

Вам нужно четко понимать, какие суммы вам нужны и для чего они вам. Это главное, это практически половина дела. Когда понятно, чего вы хотите в точности, проще выстраивать пути исполнения.

Например, вы хотите купить новую машину. Вам нужно 500 тысяч рублей. Вы должны четко озвучить: "Мне нужно 500 тысяч рублей для приобретения машины (марка, год, цвет - чем больше деталей, тем лучше)".

Когда вы произносите четко и внятно ваше желание, нужно одновременно представить себе сделку по покупке машины. Например, как вы осматриваете ее, подписываете сделку. как садитесь в эту машину, как вы себя в ней чувствуете, как вы ей радуетесь. Это называется визуализация желания.

После этого на левой руке рисуете цифру 9 и знак бесконечности под девяткой. В это время проговариваете следующее:


После ритуала можно смыть знаки с руки и перерисовать их на листок бумаги. Этот листок вместе с фотографией желаемого предмета и купюрой или монетой нужно спрятать в укромное место. Эти спрятанные вещи будут притягивать в вашу жизнь те положительные изменения, о которых вы загадали.

Не забывайте, что после окончания ритуала, вам следует больше не вспоминать о том, что вы загадали. Отпустить ваше желание и перестать о нем беспокоиться.

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