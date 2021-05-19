Капитально закатают в асфальт ул. Боровую и Черемушную в Бердске в 2021 году. Но не всю

18 мая директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов дал ответы на некоторые вопросы, в частности на вопросы, связанные с капитальным ремонтом дорог нашего города.
Когда начнётся капитальный ремонт дорог в городе Бердске? Перечень улиц, сумма финансирования
— Планируется проведение капитального ремонта улиц Боровой и Черёмушной от улицы Лунной и до улицы Космической. Сумма финансирования на 2021 год составит порядка 150 миллионов рублей. Капитальный ремонт улицы Черёмушной от улицы Космической до улицы Алмазной состоится в 2022 году, сумма финансирования составит порядка 95 миллионов рублей, — ответил Совбанов.
В Бердске расторгнуто 2 контракта и объявлен новый конкурс по БКД. По каким причинам, какова ориентировочная сумма заключения контрактов, дата заключения контрактов по этим объектам
— В 2021 году расторгнут контракт, заключенный в 2019 году на выполнение капремонта улицы Боровая от улицы Лунная до Черёмушная и улицы Черёмушная от Боровой до Алмазной, — поясняет Максим Флюрович. — Контракт расторгнут в связи с тяжёлым финансовым положением подрядной организации, выполняются процедуры по запуску нового открытого аукциона. Ориентировочное начало работ по капремонту — июль 2021-го года. Контракт будет заключен на 21-22 годы. Общая сумма финансирования составляет порядка 246 млн рублей.