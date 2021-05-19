Каждый день дороги Бердска обеспыливают, заявил Максим Совбанов

Директор управления ЖКХ горадминистрации Максим Совбанов 18 мая ответил на некоторые вопросы о благоустройстве Бердска. В их числе был поднят вопрос о мытье дорог.
Когда ЦМУ будет обеспыливать и мыть городские дороги? Существует ли график этой работы?
— Обеспыливание уличной дорожной сети производится с мая. Работает "Пума", работает "Магистраль", выходят на линию ежедневно. Собирают пыль, так же бригады собирают грунтовый нанос вдоль прилодковой части улиц. То есть работа ведётся ежедневно, — прокомментировал Максим Флюрович 18 мая.
Напомним, что в апреле ЦМУ была произведена санобработка проезжей части, остановок и некоторых общественных территорий против коронавируса.
Нет
В данный момент не мыть надо, а пылесосить, а то как ветер, так все в глаза летит.