Каждый день дороги Бердска обеспыливают, заявил Максим Совбанов
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Каждый день дороги Бердска обеспыливают, заявил Максим Совбанов

12:03:135/19/2021,Дмитрий Парыгин
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Так же бригады собирают грунтовый нанос вдоль прилодковой части улиц.

моют остановки
Дороги и остановки Бердска частенько моют. Фото: Курьер. Среда. Бердск

Директор управления ЖКХ горадминистрации Максим Совбанов 18 мая ответил на некоторые вопросы о благоустройстве Бердска. В их числе был поднят вопрос о мытье дорог.

Когда ЦМУ будет обеспыливать и мыть городские дороги? Существует ли график этой работы?

— Обеспыливание уличной дорожной сети производится с мая. Работает "Пума", работает "Магистраль", выходят на линию ежедневно. Собирают пыль, так же бригады собирают грунтовый нанос вдоль прилодковой части улиц. То есть работа ведётся ежедневно, — прокомментировал Максим Флюрович 18 мая.

Напомним, что в апреле ЦМУ была произведена санобработка проезжей части, остановок и некоторых общественных территорий против коронавируса.

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обеспыливаниеЖКХ.мытьё дорог
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От редакции

Видели ли Вы своими глазами, как в Бердске моют дороги?

    Аноним, 19 мая 2021 12:32:23
    НВР:
    Нет
    В данный момент не мыть надо, а пылесосить, а то как ветер, так все в глаза летит.
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