Не молодитесь, дамы, кому за 30: фигуры, как у 20-летней девы, вы не добьетесь!
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Не молодитесь, дамы, кому за 30: фигуры, как у 20-летней девы, вы не добьетесь!

11:50:305/19/2021
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Дискуссия о том, стоит ли жительницам Бердска стремиться после 30 лет держать себя в форме, разгорелась в соцсети ВКонтакте.

Некоторые молодые люди Бердска считают, что после 30 лет девушки уже не думать о красоте тела, а только заботиться о семье и муже. Фото pixabay

Не молодитесь, дамы, кому за тридцать! Такую тему обсуждают в популярной бердской группе в соцсети ВКонтакте – Подслушано в Бердске. Поводом стал пост подписчика:
-Милые дамы, которым за 30 лет, да вы хоть живите в спортзале, хоть питайтесь только водой, а такого тела, как у 20 - ней девы, вы не добьётесь. Кости обратно расти не будут, мышцы коллаген только теряют, без обновления. И не надо себя подбадривать перед зеркалом. Это самообман. Цените свой возраст, не молодитесь. А соплюшки, кроме тела, предложить ничего не могут мужчине. А вы можете. Ум, надёжность, быт, уют, верность. Продолжать или сами знаете?

Возможно, автор еще слишком юн, ему кажется, что в 35 лет – уже девушка стала бабушкой? Что думают другие участники группы?
- В каждом возрасте свои плюсы и минусы. Это обсуждать бессмысленно. Каждый живёт, как хочет. Пьет воду или попу качает - это для здоровья, если че, а не ради мужика! – парирует Ева.

-Ева, если бы не мужики, мы бы все ходили в трениках с растянутыми коленками, не красились бы, и не замаскировывали бы пузень, - возражает Оксана.

А Максим поддержал Еву:
- В нашем спортзале есть девушки за 30, которые выглядят сильно лучше большинства студенток в 18, так-то если.

И подписчику Антону очень захотелось узнать, где же такой чудесный зал в Бердске, на что получил ответ от Максима:
-Антон, Сектор силы, рядом с рынком.

В диалог вступили те, кто категорически не согласен с автором поста:
-Хороший пост, молодец. Унизил всех: и молодых и старых, - пишет Диво.

- Автор, кстати, мы это всё делаем не для того, чтобы казаться моложе своих лет, а чтобы хорошо выглядеть для своего возраста. После 30 на одной генетике далеко не уедешь, - парирует Анастасия.

-Вапщета это неумно - всех под одну гребёнку причёсывать... бывают в жизни исключения из правил, считает Посторонний Мужик.

-Автор, добиться тела можно не только 20-летней девушки, но и 17-летней. И сможет это не только 30-ти, но и 35-летняя. Клетки организма обновляются. Нужно, лишь, знать, что мешает организму обновляться так, как заложено природой и как можно ускорить процесс обновления, - заявил Марк.

- Бред полный, для 30 летней за 2 года получить тело 20 летней волне реально при грамотных тренировках и питании, просто не давайте себе поблажек и обращайтесь к тренеру, - сказал Artem.

-Ой, чë к чему?! Кто-то спрашивал про коллаген, и в 20 такой коллаген бывает, что обруч застрянет, - смеется Ирина.
В общем, здравый смысл победил мысль автора поста. Пожелаем ему лет в 50 лет, посмотреть на ровесниц, и, думается, он может среди них увидеть тех, кто прям точно выглядит на 35! Да-да, ведь они ходят в спортзал, к хорошему косметологу, не пьют и не курят, а мужья или любимые мужчины носят их на руках!

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От редакции

А вы как думаете, нужно следить за собой после 30 лет или только варить борщ мужу?

    Аноним, 19 мая 2021 11:55:46
    НВР:
    Нужно. Но еще и по мимо борща у дам стала пропадать духовное чувство семейных ценностей,мудрости духовной. Одно бабло.
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