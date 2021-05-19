Родители погибших при пожаре в "Зимней вишне" просят компенсацию в 100 млн рублей за ребенка

Родители потребовали компенсацию в 100 млн рублей за каждого ребенка, погибшего при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в 2018 году, сообщает ТАСС.
- Я прошу суд взыскать в свою пользу с гражданских ответчиков компенсацию морального вреда по 100 млн рублей за гибель каждого ребенка. Я полагаю, что любая сумма компенсации не может быть чрезмерной и, к сожалению, не может компенсировать боль утраты. Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери, - сказал на суде отец двоих погибших детей Эдуард Ковалевский.
Елена Тесленко, у которой в пожаре погибла маленькая дочь, высказала такое же требование.
- В погоне за прибылью <собственники> умышленно допустили существенные нарушения пожарной безопасности, что послужило основной причиной пожара и основной причиной гибели людей. Именно поэтому 60% от заявленной суммы я прошу взыскать с ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат".
Еще 30 % от компенсации родственники требуют с МЧС и 10% — с остальных гражданских ответчиков.
Уточним, что городской суд постановил, что руководство ТЦ обязано возместить родным погибших и пострадавшим ущерб на сумму 154 млн рублей.
Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате умерли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадавших - 147. По факту происшествия возбудили уголовные дела, которые до сих пор рассматривают в судах.