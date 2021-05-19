"Красный галстук повязали и накормили беляшами": Как мы были пионерами - воспоминания 19 мая 2021

Пионерская организация имя Ленина получила в 1924 году, а с момента ее создания, 19 мая 1922 года на Второй Всероссийской конференции РКСМ, и до смерти Ленина, пионерская организация носила имя Спартака. Сегодня, 19 мая 2021 года, Всесоюзной пионерской организации — 99 лет.
Многие из нас были пионерами, давали клятву при вступлении в ряды организации, участвовали в зарнице, в тимуровском движении, собирали макулатуру и металлолом, кого-то вызывали на заседание Совета дружины и распекали за плохое поведение, кто-то был барабанщиком, кто-то шёл во главе колонны школы на первомайской демонстрации со знаменем пионерской организации школы.
О самом ярком воспоминании пионерского детства мы спросили у сотрудников редакции «Курьер. Среда. Бердск».
Анастасия Солодкова:
- Помню хорошо, что читала про пионеров - героев ночью под одеялом. Все тогда мы хотели быть похожими на героев, гордились, что пионеры. Еще был смотр строя и песни, и я была командиром отряда: мы маршировали, команды выполняли — равняйсь, смирно! - песню пели строем.
Александр Данилов:
- Вспоминаю, как приняли в пионеры: держал на согнутой руке красный галстук, повязали на шею. Шли потом домой, пальто нараспашку, чтоб все прохожие видели, что мы теперь — пионеры. Гордились, что пионеры, что носим красный галстук. Помню, не сразу научился красиво завязывать галстук, чтоб узел получался квадратный.
Анатолий Малышев:
- Я активным пионером не был, занимался спортом серьезно. Пока пионером был, занимался лыжами, потом — биатлоном. Стыдно признаться, на одной только демонстрации был, хотя тогда это строго было. Всё время соревнования и тренировки. А галстук был, конечно, как положено - весь в чернилах и с «пожеванными» уголками. Помню: покупали родители новый, всегда меня ругали, что быстро галстук изнашивался.
Ольга Назарова:
- В пионеры приняли с третьего раза, сначала поведение подвело, потом проболела. Помню, как принимали в ДК «Родина» в малом зале на втором этаже. А ещё хорошо помню, что надо было каждое утро галстук гладить, брызгать водой и утюжить.
Елена Лапина:
- Хорошо помню, как принимали в пионеры. Стоим в школе на линейке, ноги дрожат от волнения. Произносили слова клятвы. Всё очень торжественно. Галстук на шею повязал мне мальчик — наши вожатые-старшеклассники принимали нас в пионеры.
Маргарита Мартынова:
- Принимали нас в пионеры 22 апреля, на Монументе Славы в Новосибирске. Помню, что было тепло, сильный ветер. Горел Вечный огонь и пламя на ветру казалось вот-вот погаснет. Даже слова клятвы помню: перед лицом своих товарищей торжественно клянусь — горячо любить свою Родину. Потом нас накормили в павильоне беляшами прямо возле Монумента, и вкус беляшей помню.
Галина Коморникова:
- Помню, как перечитала всю серию книг «Пионеры- герои», и когда наш пионерский отряд выбирал имя, которое будет носить, все почему-то молчали, а я предложила имя Вали Котика. Так нашему пионерскому отряду и присвоили это имя - Вали Котика. А ещё яркое воспоминание осталось от одного посещения пионерской комнаты. На дискотеке в школе уже в старших классах впервые попробовали алкоголь, мне стало плохо. И меня усадили в пионерскую комнату, чтобы как-то я пришла в себя, прежде чем идти домой. Помню сидела там, голова кружилась, а вокруг красные знамена, барабаны, горны.
А что помните вы? С праздником, пионеры! Будьте готовы!