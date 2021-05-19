"Красный галстук повязали и накормили беляшами": Как мы были пионерами - воспоминания 19 мая 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Красный галстук повязали и накормили беляшами": Как мы были пионерами - воспоминания 19 мая 2021

1:57:295/19/2021,Маргарита МартыноваФото: Ольги Назаровой
0

Многие из нас были пионерами, давали клятву при вступлении в ряды, участвовали в зарнице, в тимуровском движении, собирали макулатуру и металлолом, кого-то вызывали на заседание Совета дружины и распекали за плохое поведение, кто-то был барабанщиком, кто-то шёл во главе колонны школы на первомайской демонстрации со знаменем пионерской организации школы.

Красный галстук - отличительная черта каждого пионера

Пионерская организация имя Ленина получила в 1924 году, а с момента ее создания, 19 мая 1922 года на Второй Всероссийской конференции РКСМ, и до смерти Ленина, пионерская организация носила имя Спартака. Сегодня, 19 мая 2021 года, Всесоюзной пионерской организации — 99 лет.

Многие из нас были пионерами, давали клятву при вступлении в ряды организации, участвовали в зарнице, в тимуровском движении, собирали макулатуру и металлолом, кого-то вызывали на заседание Совета дружины и распекали за плохое поведение, кто-то был барабанщиком, кто-то шёл во главе колонны школы на первомайской демонстрации со знаменем пионерской организации школы.

О самом ярком воспоминании пионерского детства мы спросили у сотрудников редакции «Курьер. Среда. Бердск».
Анастасия Солодкова:
- Помню хорошо, что читала про пионеров - героев ночью под одеялом. Все тогда мы хотели быть похожими на героев, гордились, что пионеры. Еще был смотр строя и песни, и я была командиром отряда: мы маршировали, команды выполняли — равняйсь, смирно! - песню пели строем.

Александр Данилов:
- Вспоминаю, как приняли в пионеры: держал на согнутой руке красный галстук, повязали на шею. Шли потом домой, пальто нараспашку, чтоб все прохожие видели, что мы теперь — пионеры. Гордились, что пионеры, что носим красный галстук. Помню, не сразу научился красиво завязывать галстук, чтоб узел получался квадратный.

Анатолий Малышев:
- Я активным пионером не был, занимался спортом серьезно. Пока пионером был, занимался лыжами, потом — биатлоном. Стыдно признаться, на одной только демонстрации был, хотя тогда это строго было. Всё время соревнования и тренировки. А галстук был, конечно, как положено - весь в чернилах и с «пожеванными» уголками. Помню: покупали родители новый, всегда меня ругали, что быстро галстук изнашивался.

Ольга Назарова:
- В пионеры приняли с третьего раза, сначала поведение подвело, потом проболела. Помню, как принимали в ДК «Родина» в малом зале на втором этаже. А ещё хорошо помню, что надо было каждое утро галстук гладить, брызгать водой и утюжить.

Елена Лапина:
- Хорошо помню, как принимали в пионеры. Стоим в школе на линейке, ноги дрожат от волнения. Произносили слова клятвы. Всё очень торжественно. Галстук на шею повязал мне мальчик — наши вожатые-старшеклассники принимали нас в пионеры.

Маргарита Мартынова:
- Принимали нас в пионеры 22 апреля, на Монументе Славы в Новосибирске. Помню, что было тепло, сильный ветер. Горел Вечный огонь и пламя на ветру казалось вот-вот погаснет. Даже слова клятвы помню: перед лицом своих товарищей торжественно клянусь — горячо любить свою Родину. Потом нас накормили в павильоне беляшами прямо возле Монумента, и вкус беляшей помню.

Галина Коморникова:
- Помню, как перечитала всю серию книг «Пионеры- герои», и когда наш пионерский отряд выбирал имя, которое будет носить, все почему-то молчали, а я предложила имя Вали Котика. Так нашему пионерскому отряду и присвоили это имя - Вали Котика. А ещё яркое воспоминание осталось от одного посещения пионерской комнаты. На дискотеке в школе уже в старших классах впервые попробовали алкоголь, мне стало плохо. И меня усадили в пионерскую комнату, чтобы как-то я пришла в себя, прежде чем идти домой. Помню сидела там, голова кружилась, а вокруг красные знамена, барабаны, горны.

А что помните вы? С праздником, пионеры! Будьте готовы!

Будь готов!

Пионерами было почетно быть

Пионеры отмечают праздник

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
воспоминанияпионерыдень рождения пионерии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что помните вы из пионерского детства?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пособие 5650 рублей на детей из неполных семей: важное уточнение по срокам выплаты сделала Госдума 18 мая
    1:53:29 5/19/2021
    Пособие 5650 рублей на детей из неполных семей: важное уточнение по срокам выплаты сделала Госдума 18 мая
    Омский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в свой адрес
    1:44:16 5/19/2021
    Омский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в свой адрес
    БердскНовым директором лицея №7 Бердска стал директор школы из Искитима
    1:35:06 5/19/2021
    Новым директором лицея №7 Бердска стал директор школы из Искитима
    Родители погибших при пожаре в "Зимней вишне" просят компенсацию в 100 млн рублей за ребенка
    1:12:35 5/19/2021
    Родители погибших при пожаре в "Зимней вишне" просят компенсацию в 100 млн рублей за ребенка
    Экстренно выводят из НГТУ и школ учеников и студентов в Новосибирске
    1:04:32 5/19/2021
    Экстренно выводят из НГТУ и школ учеников и студентов в Новосибирске
    Приметы на цветущую калину: в чем она помогает и что можно уже сажать в огороде по народной мудрости
    1:02:49 5/19/2021
    Приметы на цветущую калину: в чем она помогает и что можно уже сажать в огороде по народной мудрости
    Симптомы после прививки от коронавируса: какие есть и появляются ли у всех
    12:59:21 5/19/2021
    Симптомы после прививки от коронавируса: какие есть и появляются ли у всех
    В школе №26 Новокузнецка экстренно госпитализировали 11 детей: Распылили неизвестное вещество
    12:33:47 5/19/2021
    В школе №26 Новокузнецка экстренно госпитализировали 11 детей: Распылили неизвестное вещество
    Денежная девятка: Симоронский волшебный ритуал на приманивание денег
    12:20:07 5/19/2021
    Денежная девятка: Симоронский волшебный ритуал на приманивание денег
    МВД и Минздрав договорились, кого будут забирать в вытрезвители уже в 2021 году
    11:46:15 5/19/2021
    МВД и Минздрав договорились, кого будут забирать в вытрезвители уже в 2021 году