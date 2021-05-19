Экстренно выводят из НГТУ и школ учеников и студентов в Новосибирске
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Экстренно выводят из НГТУ и школ учеников и студентов в Новосибирске

1:04:325/19/2021Фото: vk.com/act54
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В последний раз массовые эвакуации из учебных заведений происходили в Новосибирской области в феврале и марте 2021 года.

О пострадавших не сообщается
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/act54

В Новосибирске экстренно вывели на улицу студентов из Новосибирского государственного технического университета, а также учеников школы №41. Об этом сообщает группа «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В последний раз массовые эвакуации из учебных заведений происходили в Новосибирской области в феврале и марте 2021 года. Тогда это объяснялось ложными сообщениями о минировании, а также «регламентированными профилактическими мероприятиями».

Напомним, 11 мая в гимназии №175 Казани прогремели взрыв и выстрелы. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в свое бывшее учебное заведение и убил 7 детей, двоих педагогов. Десятки ребятишек пострадали от взрывов.

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