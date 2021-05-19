Экстренно выводят из НГТУ и школ учеников и студентов в Новосибирске

В Новосибирске экстренно вывели на улицу студентов из Новосибирского государственного технического университета, а также учеников школы №41. Об этом сообщает группа «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В последний раз массовые эвакуации из учебных заведений происходили в Новосибирской области в феврале и марте 2021 года. Тогда это объяснялось ложными сообщениями о минировании, а также «регламентированными профилактическими мероприятиями».
Напомним, 11 мая в гимназии №175 Казани прогремели взрыв и выстрелы. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в свое бывшее учебное заведение и убил 7 детей, двоих педагогов. Десятки ребятишек пострадали от взрывов.