Омский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в свой адрес

Глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над омским бойцом MMA Александра Шлеменко. Во время прямого эфира в Инстаграм он заявил, что даже не знает кто он такой, и с кем дрался. Также Кадыров неправильно произнес фамилию бойца, назвав его Шмеленко.
- Я вначале думал, что он актер или блогер. Везде он болтает, каждый день дает интервью, — сказал глава региона.
В интервью Александру Лютикову на Youtube-канале Шлеменко ответил на слова политика в свой адрес.
Омичу польстило, что глава Чечни уделил ему 30 секунд эфирного времени. Кроме этого, он не расстроен тем, что Кадыров оговорился и назвал не ту фамилию.
- Если я не попал ему на глаза со своими 174 профессиональными боями, хотя бы в интервью засветился, — добавил Александр.