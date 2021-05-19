Омский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в свой адрес
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Омский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в свой адрес

1:44:165/19/2021Фото: Социальные сети
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Шлеменко отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который посчитал его актером или блогером.

Также политик оговорился и назвал его Шмеленко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над омским бойцом MMA Александра Шлеменко. Во время прямого эфира в Инстаграм он заявил, что даже не знает кто он такой, и с кем дрался. Также Кадыров неправильно произнес фамилию бойца, назвав его Шмеленко.

- Я вначале думал, что он актер или блогер. Везде он болтает, каждый день дает интервью, — сказал глава региона.

В интервью Александру Лютикову на Youtube-канале Шлеменко ответил на слова политика в свой адрес.

Омичу польстило, что глава Чечни уделил ему 30 секунд эфирного времени. Кроме этого, он не расстроен тем, что Кадыров оговорился и назвал не ту фамилию.

- Если я не попал ему на глаза со своими 174 профессиональными боями, хотя бы в интервью засветился, — добавил Александр.

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интервьюкадыровреакцияАлександр Шлеменко
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