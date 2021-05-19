Только на карту "Мир" перечислят новые выплаты на детей в 10 000 и 5650 рублей перечислят в 2021 году? Разъяснения Минтруда

В ожидании новых детских пособий в 2021 году, о которых заявлял Владимир Путин, родители начали волноваться. Появилась информация, что якобы 10 000 рублей в августе и ежемесячную выплату в размере 50% прожиточного минимума ребенка в неполных семьях с 1 июля можно будет получить только по карте «Мир». В «Курьер. Среда. Бердск» звонят с таким вопросом бердские родители, опасаясь, что не получат обещанным президентом денег, поскольку не подключены к национальной платежной системе.
Действительно, беспокойства семей небеспочвенны. Напомним, что ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года все пособия будут перечисляться только на карту «Мир». Во многих бюджетных организациях перешли на новую платежную систему. Но позже сроки повсеместного внедрения карты «Мир» перенесли из-за коронавируса.
Согласно постановлению правительства от 25.06.2020 №920, с 1 октября 2020 года в перечень выплат гражданам, которые можно переводить только на карты «Мир», вошли:
- ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в размере регионального прожиточного минимума для детей;
- ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Но в ноябре 2020 года еще раз продлили срок перехода на карту «Мир» для получения детских выплат. На этот раз назвали дату 1 июня 2021 года. Соответствующий проект постановления подготовил Минтруд снова в связи с пандемией. В переходный период пособия могут перечисляться на карту любой платежной системы.
«Сейчас родитель, подавая заявление на получение выплаты (речь идет конкретно о пособие на детей от 3 до 7 лет), указывает счет в банке. После 1 июня 2021 года, если у гражданина на момент перечисления выплаты карта «Мир» не будет привязана к указанному в заявлении счету, то банк не сможет перечислить средства на этот счет. После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте «Мир», либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета», - разъяснили в Минтруде.
Если родитель хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счета, который привязан к карте «Мир». Если родитель не планируют заводить карту «Мир», а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты.
В Минтруде напомнили, что в России планируется обязательный перевод всех социальных выплат на национальную платежную систему «Мир». Этого не случилось летом 2020 года из-за коронавирусных ограчений. Но большинство государственных выплат уже проходят через карту «Мир». Это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и госслужащих.
Документов, регламентирующих перечисление новых пособий — на детей в возрасте от 8 до 16 лет из малоимущих семей с одинокими родителями с 1 июля 2021 года и 10 000 рублей в августе 2021-го — пока нет. Но способ перечисления денег указан в пояснениях Минтруда: «После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте «Мир», либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 мая Госдума утвердила во втором чтении поправки в закон о выплатах на детей. Учли новое ежемесячное пособие на ребенка, воспитывающегося в неполной семье. Еще одна новая выплата по указу президента придет в августе на счета родителей школьников в возрасте от 6 до 18 лет: 10 000 рублей имеют целевое назначение - подготовка учеников к школе.
справка
Карта «Мир» — это национальная платежная карта, которая создана на базе отечественных разработок в соответствии с высокими международными стандартами безопасности. С этой картой доступны не только привычные финансовые операции, но и широкий спектр дополнительных функций: оплата лично или через интернет, проезда в общественном транспорте, получение зарплат, использование на сайтах госорганов для идентификации и другое. Многие страны уже принимают к оплате карты "Мир".
С 2015 года выпущено около 90 млн карт национальной платежной системы "Мир".