Пособие 5650 рублей на детей из неполных семей: важное уточнение по срокам выплаты сделала Госдума 18 мая

Вчера, 18 мая, Госдума приняла поправки в законы, на основании поручений президента Путина, озвученных 23 апреля в рамках послания Федеральному Собранию.
Эти законы регулируют выплату детских пособий, о которых объявил президент.
Новостью стало то, что пособие на детей из неполных семей будут платить лишь в течение 12 месяцев. Ранее о сроках не было никакой информации. И платить его будут не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.
То есть вашему ребенку на 1 июля будет, например, 16 лет и 5 месяцев, то он ежемесячно будет получать половину прожиточного регионального минимума на ребенка всего лишь 7 месяцев.
Еще одна приятная новость, что размер этого пособия будет расти вместе с ростом прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Напомним, что президент дал пособие каждому ребенку из неполных семей. Возраст детей от восьми до 16 лет включительно.
Размер будет разным по регионам, но в среднем 5650 рублей ежемесячно с 1 июля.
Кто попадает под понятие неполная семья в России на 2021 год? Это один родитель, который воспитывает детей, при этом прожиточный минимум на каждого члена семьи ниже, чем существует в регионе. И еще одно условие – второй родитель или умер, или без вести пропал, или в разводе, но по суду ему присуждены алименты. Так же если в справке о рождении ребенка нет записи о том, кто его отец.