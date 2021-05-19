Родительская суббота на Троицу-2021: точная дата, как по христиански помянуть близких
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Родительская суббота на Троицу-2021: точная дата, как по христиански помянуть близких

3:20:245/19/2021Фото: Flickr
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Все добрые дела и благотворительность будут также засчитаны душам ваших умерших. Все грехи в этот день - тоже.

священник, служба
Главная традиция в родительский день - молитва об усопших

Троица входит в пасхальные праздники, поэтому дата ее празднования каждый год сдвигается. Соответственно и сдвигается Троицкая родительская суббота, которая отмечается накануне Троица за 1 день до нее. В 2021 году Троица будет 20 июня, родительский день - 19 июня.

Эта родительская суббота будет Вселенской. Это значит, что поминать в нее будут не только тех усопших, кто были нашими родителями, родными и близкими, но и вообще всех православных, когда либо живших.

Церковь призывает всех поминающих очень серьезно подойти к поминовению в этот день, поскольку в Троицу Дух Святой спустился на землю, чтобы спасти всех. Значит поминовение в Троицкую родительскую субботу помогает даже душам самых отъявленных грешников, принося им немало спасительной благодати.

Перед началом поминального богослужения (обычно это делается вечером накануне) в храм нужно подать записку с именами умерших, чтобы их имена прочел священник во время поминальной молитвы.

Утром нужно прийти в храм на поминальное богослужение. Поставить свечи на упокой на панихидный столик, можно принести в храм поминальные продукты. Затем отстоять богослужение и молиться вместе со всеми.

В память о ваших умерших можно подать милостыню нищим и бедным, а также раздать поминальные продукты или угощения, назвав имена умерших, чтобы их тоже могли помянуть.

Все добрые дела и благотворительность будут также засчитаны душам ваших умерших. Все грехи в этот день - тоже. Не усугубляйте тяжелую долю вашей души и душ ваших умерших родных.

После посещения храма можно посетить кладбище и убраться на могилках, проверить все ли там в порядке. Еду и алкоголь на могилы приносить запрещено. Мертвым они не нужны, главное - это молитва в храме.

Дома можно накрыть поминальный стол и вместе с родными помянуть ваших умерших и вспомнить их добрым словом.

После того, как вы выполнили все то, что вы могли сделать для ваших умерших, можно заниматься своими делами. Работа в этот день не запрещена, но она не должна мешать поминовению в храме или дома в молитве, если вы не попали в церковь.

Запрещено в этот день ругаться, спорить, быть злым. Совершать дурные поступки, жадничать, отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

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