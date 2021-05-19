Родительская суббота на Троицу-2021: точная дата, как по христиански помянуть близких

Троица входит в пасхальные праздники, поэтому дата ее празднования каждый год сдвигается. Соответственно и сдвигается Троицкая родительская суббота, которая отмечается накануне Троица за 1 день до нее. В 2021 году Троица будет 20 июня, родительский день - 19 июня.
Эта родительская суббота будет Вселенской. Это значит, что поминать в нее будут не только тех усопших, кто были нашими родителями, родными и близкими, но и вообще всех православных, когда либо живших.
Церковь призывает всех поминающих очень серьезно подойти к поминовению в этот день, поскольку в Троицу Дух Святой спустился на землю, чтобы спасти всех. Значит поминовение в Троицкую родительскую субботу помогает даже душам самых отъявленных грешников, принося им немало спасительной благодати.
Перед началом поминального богослужения (обычно это делается вечером накануне) в храм нужно подать записку с именами умерших, чтобы их имена прочел священник во время поминальной молитвы.
Утром нужно прийти в храм на поминальное богослужение. Поставить свечи на упокой на панихидный столик, можно принести в храм поминальные продукты. Затем отстоять богослужение и молиться вместе со всеми.
В память о ваших умерших можно подать милостыню нищим и бедным, а также раздать поминальные продукты или угощения, назвав имена умерших, чтобы их тоже могли помянуть.
Все добрые дела и благотворительность будут также засчитаны душам ваших умерших. Все грехи в этот день - тоже. Не усугубляйте тяжелую долю вашей души и душ ваших умерших родных.
После посещения храма можно посетить кладбище и убраться на могилках, проверить все ли там в порядке. Еду и алкоголь на могилы приносить запрещено. Мертвым они не нужны, главное - это молитва в храме.
Дома можно накрыть поминальный стол и вместе с родными помянуть ваших умерших и вспомнить их добрым словом.
После того, как вы выполнили все то, что вы могли сделать для ваших умерших, можно заниматься своими делами. Работа в этот день не запрещена, но она не должна мешать поминовению в храме или дома в молитве, если вы не попали в церковь.
Запрещено в этот день ругаться, спорить, быть злым. Совершать дурные поступки, жадничать, отказывать в помощи тем, кто о ней просит.