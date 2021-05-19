КБУ ликвидирует водоразборные колонки в Бердске ради сокращения убытков: Воровство воды намерен остановить новый директор

Убытки муниципального Комбината бытовых услуг Бердска в 2020 году составили 173,5 млн рублей. По сравнению с 2019 годом убыток главного ресурсоснабжающего предприятия города вырос на 154,1 млн рублей, следует из бухгалтерской отчетности. Традиционную субсидию на 2020 год в размере 170 млн рублей КБУ получил в феврале 2021-го.
При этом убыток от основной деятельности Комбината в прошлом году составил свыше 200 млн. Он складывается из нескольких факторов, в том числе из-за долгов потребителей.
Новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин, вступивший в должность 20 апреля 2021 года, начал разбираться. И обнаружил «утечку воды» через колонки. В Бердске большая территория занята частным сектором, где многие домовладельцы не подключены к централизованной системе водоснабжения, но воду потребляют. Речь идет, по словам Пронюшкина, о незаконных врезках в водопровод. По оценке руководителя Комбината бытовых услуг, почти половина частных домов Бердска попросту ворует воду.
Огромные убытки бердским коммунальщикам приносят и уличные водопроводные колонки.
- Я был неприятно удивлен, что на сегодняшний день в Бердске насчитывается 124 уличных колонки, где вода никак не учитывается. Сейчас начинается лето, пользоваться ими будут не только жители частного сектора, но и дачники, которые набирают воду с собой. Находятся даже граждане, которые моют машины из колонок водопроводной водой, которую мы все равно качаем и очищаем. Поэтому сейчас мы с этими колонками будем бороться, уничтожать их как класс, без причинения неудобств частным домовладениям, не имеющим центрального водоснабжения, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Пронюшкин.
справка
Водоснабжение потребителей в официальных документах КБУ числится основным направлением деятельности. По официальным документам, комплекс включает в себя помимо двух насосно-фильтровальных станций, четыре повысительных, две артезианские скважины, 287,5 км водопроводных сетей, 43 км магистральных водоводов, 96 км уличной водопроводной сети, 148 погонных метров внутриквартальных сетей, 204 водоразборные колонки, 319 пожарных гидрантов.