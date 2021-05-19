В Бердске огромная собака набросилась на троих детей на детской площадке: у 11-летнего мальчика рваная рана

Во дворе дома №55А по улице Карла Маркса бездомная большая черная собака размером с овчарку кусает детей. На сегодняшний день уже четверо детей стали жертвой собаки.
Сегодня, 19 мая, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась мама 11-летнего мальчика, которого 14 мая покусала черная собака.
- Эта собака ничья, она живет, вероятно, на стройплощадке около детской площадки возле дома № 55А по улице Карла Маркса. Ее кто-то подкармливает, жильцы дома, может быть. 7 мая эта собака укусила мальчика Данила, он приходил играть на детскую площадку из соседнего дома. Мы обращались в полицию, но никаких мер не приняли, собаку не поймали. А 14 мая эта собака покусала моего сына. Мы обратились в больницу. Рваная рана правого бедра и 7 уколов каждые три дня — вот такой диагноз и лечение. Но самое страшное - с нами к врачу на укол пришли ещё двое детей — девочка-подросток лет 15-ти и 6-тилетний мальчик. И их оказывается покусала та же самая черная большая собака в этом районе. Теперь мы все боимся. В любой момент собака может напасть на ребенка. Позвонила я в полицию, но там только выслушали, а вылавливать собаку никто не собирается, - рассказала Юлия, мама пострадавшего мальчика.
Напомним, что 8 апреля 2021 года в Бердске на улице Котовского собака напала на ребенка. Пес в ошейнике укусил малыша за лицо, порвав щеку. 5- летний мальчик едва вышел из дома, как на него набросилась собака. Бабушка выбежала на крик и спасла внука. Ребенок получил травму лица, возможно ему придется сделать косметическую операцию. Малыш находился на лечении в больнице.