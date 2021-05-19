От коронавируса умерли четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 19 мая 2021
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От коронавируса умерли четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 19 мая 2021

3:33:095/19/2021Фото: pixabay.com
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В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 55 сибиряка, а ИВЛ – 4.

73 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области обнародовал свежие данные об инфицированных сегодня, 19 мая. За все время пандемии в регионе выявлено 42 462 случая коронавируса в том числе у 2 622 детей. При этом 38 581 пациент выздоровел. За последние 24 часа найдено еще 73 зараженных коронавирусом, а выписался по выздоровлению 71 новосибирец.

За последние сутки коронавирус отнял жизни четырех пациентов - мужчины в возрасте 62, 71 и 73 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 829 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 279 пациентов, в том числе 5 детей.

В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 55 сибиряка, а ИВЛ – 4.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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