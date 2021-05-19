Герой мемов из Tik Tok Евгений Понасенков спел на «Вечернем Урганте» песню «Ride It»

Публицист Евгений Понасенков посетил вечернее шоу Ивана Урганта. Ведущий пригласил его на передачу, чтобы выяснить, «в чем заключается невероятная магия, исходящая от него».
Сам Панасенков называет себя маэстро, историком, аристократом, телеведущим, певцом, поэтом и крупнейшим в России специалистом по эпохе Наполеона.
В эфире программы маэстро показывал себя во всей красе. Он спел арию герцога Мантуанского из оперы Джузеппе Верди «Риголетто» а также исполнил трек «Ride It» из мемов со своим участием на манер романсов. Он охарактеризовал свое выступление как «триумфальное».
В прошлом месяце ролик с прогуливающимся под песню «Ride It» Понасенковым стал мемом в тиктоке: маэстро гулял по лесу с задумчивым видом, любовался природой и касался деревьев. Так Понасенков прослыл «тем самым мужчиной из тиктока в парке».
Иван Ургант со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым даже сняли пародию на популярный ролик. На кадрах видео они гуляют по лесу, наслаждаясь природой, после чего встречают Понасенкова.