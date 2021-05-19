Банки и коллекторов оштрафуют на полмиллиона рублей за давление на должника
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19.05
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Банки и коллекторов оштрафуют на полмиллиона рублей за давление на должника

4:40:055/19/2021Фото: pixabay.com
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Документ, принятый в третьем чтении, предусматривает усиление административной ответственности кредитных организаций.

Принят закон, повышающий штрафы за угрозы при взыскании долгов

Сейчас запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения и совершать действия, унижающие его честь и достоинство. Вне зависимости от наличия согласия должника запрещено раскрывать сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в интернете или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщать по месту работы должника.

Закон распространяет на кредитные организации административную ответственность за совершение кредитором действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц.

Штрафы для должностных лиц кредитных организаций составят от 20 тыс. до 200 тыс. рублей (в настоящее время от 10 тыс. до 100 тыс. рублей).

Для юридических лиц размер штрафов также повысят. Они составят от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (в настоящее время от 20 тыс. до 200 тыс. рублей). В качестве альтернативы возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Одновременно должностные лица ФССП наделяются полномочием по рассмотрению дел о соответствующих административных правонарушениях.

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