Назван новый срок возможного открытия Турции для россиян
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Назван новый срок возможного открытия Турции для россиян

4:45:355/19/2021Фото: Pixabay.com
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Переговоры двух делегаций состоялись в Москве.

15 апреля вступило в силу решение России ограничить авиасообщение с Турцией

Сроки возможного возобновления авиасообщения с Турцией назвали россиянам, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление турецкого чиновника.

Переговоры двух делегаций состоялись в Москве.

Как сказал собеседник издания, границы откроют не раньше середины июня.

- Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты, — отметил источник.

Уточняется, что российские специалисты съездят в Турцию, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку для перспективы возобновления туризма между странами.

Напомним, 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня.

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