Назван новый срок возможного открытия Турции для россиян

Сроки возможного возобновления авиасообщения с Турцией назвали россиянам, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление турецкого чиновника.
Переговоры двух делегаций состоялись в Москве.
Как сказал собеседник издания, границы откроют не раньше середины июня.
- Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты, — отметил источник.
Уточняется, что российские специалисты съездят в Турцию, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку для перспективы возобновления туризма между странами.
Напомним, 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня.