Обязательной вакцину от коронавируса хотят сделать в России

Сейчас в России прививки ставят добровольно. Но порой в государственных интересах, в целях общественной безопасности такие решения могут носить обязательный характер, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что юристы должны проработать этот вопрос.
"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - высказался Медведев на заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума 19 мая.
По его словам, стоит вопрос "соразмерности ценностей" - отдельной жизни и защиты всего населения. Медведев считает, что юристы, занимающиеся вакцинацией, сформулируют тезисы по возможности обязательной вакцинации.