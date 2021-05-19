Что сказал Путин о новых выплатах российским семьям с детьми: Последние новости от 19 мая 2021

Владимир Путин 19 мая провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации отдельных положений послания президента Федеральному Собранию, оглашенного 21 апреля. Речь шла в том числе о новых выплатах семьям с детьми, сообщает сайт Кремля.
Первым о ходе исполнения президентских поручений доложил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что "по ряду из них уже значительно продвинулись".
"Одна из важнейших задач – это создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы повысить их уровень доходов. Имею в виду ежемесячные выплаты беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет, а также оплату больничных по уходу за детьми до семи лет в размере 100% от среднего заработка... Стало известно, данный законопроект сегодня был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации", - отчитался президенту глава кабмина.
Затем слово взял секретарь генсовета "Единой России Андрей Турчак. Он отметил, что поручения, сделанные по итогам послания, предусматривают подготовку 46 проектов федеральных законов.
"Практически сразу мы приступили к законодательному обеспечению его реализации. И первое – это блок из трех важных ключевых социальных поправок, которые сегодня прошли третье чтение в Государственной Думе, и единогласно были одобрены Советом Федерации. Это возможность родителям с детьми до семи лет включительно получать 100% заработка при уходе на больничный. На этой инициативе настаивали общественные объединения молодых родителей, большой поток обращений был из регионов. Вторая инициатива – это введение с 1 июля новой выплаты нуждающимся беременным женщинам. И третья важнейшая мера – это пособия неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно", - перечислил Турчак.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент инициировал с 1 июля выплачивать неполным семьям половину прожиточного минимума на ребенка каждый месяц и разово в августе 2021 года выдать на каждого школьника по 10 000 рублей для подготовки к новому учебному году.