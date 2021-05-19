Что делать, если человек испортился, как яблоко нафталиновое
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Что делать, если человек испортился, как яблоко нафталиновое

8:58:415/19/2021Фото: www.publicdomainpictures.net
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Как быть, нужно ли бросать, или тянуть, в надежде вытянуть, усложняя себе жизнь, или плюнуть, бросить, и забыть ?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:
Стал грустным, равнодушным, ничего не радует, жизнь плохая, все плохо, потом теряют работу и дальше начинают еще жестко тормозить

Здравствуй, народ. Хотелось бы услышать мнение, коллективного разума. Тема такая, что делать, если человек испортился, как яблоко нафталиновое. Сверху вроде красиво, а внутри гниль. Нет, я не про нравственность, предательство, жадность, измены, подставы. А про то, что человек меняется, был энергичным, веселым, успешным, а потом бац, и поменялся почему-то. Стал грустным, равнодушным, ничего не радует, жизнь плохая, все плохо, потом теряют работу и дальше начинают еще жестко тормозить. И вроде не употребляет наркотики, и алкоголь в меру, и болезни никакой нет. И находится с таким человеком становится очень тяжело, сначала его просят с работы, далеко и навсегда, потом отворачиваются друзья, а потом жена, родня, никому становится ненужным, постепенно, самые близкие его терпят, жалеют, пытаются помочь, но все напрасно, жалеют другого человека, того, каким он был, и надеются, что он вернется, но жизнь такая, что не вернется, и на самых близких обрушивается чемодан без ручки, который нести трудно и бросить жалко. Как быть, нужно ли бросать, или тянуть, в надежде вытянуть, усложняя себе жизнь, или плюнуть, бросить, и забыть ?
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человек испортился
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