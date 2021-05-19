Сколько классов и групп закрыто на карантин из-за коронавируса в Бердске: Последние новости о зареженных
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Сколько классов и групп закрыто на карантин из-за коронавируса в Бердске: Последние новости о зареженных

9:21:355/19/2021
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Под медицинским наблюдением на среду находится 68 житель города, сообщили в оперштабе. За сутки у бердчан взяли 127 тестов на коронавирус.

68 жителей Бердска наблюдают медики по коронавирусу

Новые данные о коронавирусе в Бердске стали известны "Курьер. Среда. Бердск"

По данным оперативного штаба, за сутки на 19 мая в городе зарегистрировали еще двоих, кому поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". Таким образом в Бердске официально числятся заболевшими 1730 человек.

Под медицинским наблюдением на среду находится 68 житель города, сообщили в оперштабе. За сутки у бердчан взяли 127 тестов на коронавирус. Излечились от инфекции за все время пандемии в Бердске 1664 человека.

Как отметили в оперштабе, на вечер 19 мая в бердских образовательных организациях на карантин по COVID-19 закрыт один класс. Новых случаев заболевания среди детей на последние 24 часа не выявили.

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