Кто такой Даня Милохин?
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Кто такой Даня Милохин?

11:45:065/19/2021,Ирина НоваяФото: danya_milokhin
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Сейчас число подписчиков Данилы в «ТикТок» перевалило за 11 миллионов, а в «Инстаграм» достигло 3-х миллионов.

Даня Милохин, которому, на момент съёмок, едва исполнилось 18 – это сирота, который поборол наркотическую зависимость

В 2020-м году вышел быстро набравший популярность клип «Дико тусим», где хорошо знакомый певец Николай Басков делит кадр с миловидным юношей. Зрители задались вопросами – кто он, сын кого-то из звёзд телеэкрана? Это предположение далеко от истины.

Даня Милохин, которому, на момент съёмок, едва исполнилось 18 – это сирота, который поборол наркотическую зависимость и «сделал себя сам» с помощью популярной видеосоцсети «ТикТок».

Жизнь

Данила Милохин родился в Оренбурге 6 декабря 2001 года. Родителей мальчик не запомнил: в трёхлетнем возрасте попал в приют с братом Ильёй. Погодок отправила туда мать, когда ушла от отца из-за его  алкогольной зависимости.

О годах в оренбургском «Доме детства» Данила рассказывает мало и только в негативном ключе. В 2005-м году мальчиков забрала семейная пара бизнесменов Тюленевых. Данилу тогда было 13 лет. По его воспоминаниям, приёмные родители хорошо относились к Милохиным. Это не уберегло юношу от вредных привычек.

Из Оренбуржья семья переехала в Анапу. Приёмный отец настаивал на получении образования, а Данила верил, что без него можно обойтись. Мальчик мечтал стать популярным и с нетерпением ждал совершеннолетия, чтобы уехать в Москву.

Ради компромисса с семьёй, Данила поступил в техникум Анапы и поселился в общежитии. Образ его жизни и поведение были далеки от идеала. Мальчик завёл страницы в социальных сетях, куда выкладывал кадры своей повседневности. Позже Данила пристрастился к наркотикам, ради них мог пойти на обман.

Летом Данила подрабатывал то раздачей листовок, то продажей воздушных шаров, был официантом. Некоторое время удавалось снимать квартиру.

Осенью 2019-го года 17-летний Данила вернулся в студенческое общежитие. Из-за наркотической зависимости он не общался с приёмной семьёй. Параллельно он снимал видео в «ТикТок». Сюжетом могло стать что угодно – будни, юморески, танцы.

Как только Даниле исполнилось 18, он уехал в Москву. Там некоторое время жил у друга, зарабатывал в интернете и тратил деньги на наркотики. Отказаться от них удалось в феврале 2020. Данилу испугала передозировка.

Избавление стало началом более серьёзной работы над соцсетями. Данила сталкивался с трудностями и шантажом, у него пытались украсть аккаунт. Однако Милохин верил в своих подписчиков и не поддавался провокациям.

Дом и команда

В марте 2020 Даня с единомышленниками создалиDreamTeamHouse. Это объединение молодых звёзд «ТикТок», которые живут под одной крышей. Несколько совмещённых квартир находятся в Москве. В интернет попадают как индивидуальные, так и совместные проекты команды. Её состав иногда меняется, на март 2021-го там обитают 13 тиктокеров от 18 до 21 года.

Творчество

Прославившись в «ТикТок», Данила попробовал создавать музыку. Его первая песня «Я дома» быстро завоевала любовь поклонников. Позже Даня записал хит с популярными исполнителями Тимоти и Джиганом, выпустил несколько сольных песен и клипов. Сейчас число подписчиков Данилы в «ТикТок» перевалило за 11 миллионов, а в «Инстаграм» достигло 3-х миллионов.

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