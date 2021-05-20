Лучшие картинки на День травматолога 20 мая и благодарные поздравления

Нелегка у травматологов работа,
Боль чужую тяжко утолять,
Сострадание, и жалость, и заботу
К пациентам нужно проявлять.
С днем травматолога вас поздравляем,
И знаем, если вдруг придет беда,
То, забывая про свои проблемы,
Врачи придут на помощь нам всегда.
Дорогие костоправы!
Наш праздник сегодня по праву,
Можно выпить по чуть-чуть,
Но так, чтоб на работе не уснуть.
С вывихами близко мы знакомы,
К нам идет с ушибами народ!
И вправлять привычно переломы
Нам уже труда не создает!
С праздником мы вас поздравляем
Травматологи наши, врачи,
Доблесть вашу мы прославляем,
Таких как вы нам нигде не найти.
Если приключилась с вами вдруг беда,
На льду упали, сломана нога,
В травмпункт скорее обратитесь,
И помощь от врача там получите.
Все травматологи сегодня
Свой праздник отмечают,
Букеты и коньяк французский
От пациентов благодарных получают.
Врачам травматологам скажем
Спасибо за тяжкий ваш труд,
За слово доброе с надеждой,
За помощь в минуты болезни.
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru