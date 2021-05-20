20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера

11:20:585/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Для самых точных людей поздравления на Всемирный праздник День метрологии 20 мая.

Всемирный день метрологии

Вас сегодня поздравляю
Я с Днем метрологии,
Для прибора каждого
Ангелы и боги вы.

Метрология — царица
Точных измерений,
В мире царствует она
Своей шкалой делений.

Всем приборам я желаю
Точности и верности,
А метрологам удач,
В судьбе любви и нежности.

Всемирный день метрологии

Со всемирным вас днем метрологии.
Без науки такой, как без рук.
А про праздник не знают ведь многие.
Но она — королева наук.

Метрология все измеряет ведь,
В том поможет приборов шкала.
Уважайте, ребята, ее вы впредь.
Метрология очень нужна.

Всемирный день метрологии

Со всемирным вас днем метрологии.
Без науки такой, как без рук.
А про праздник не знают ведь многие.
Но она — королева наук.

Метрология все измеряет ведь,
В том поможет приборов шкала.
Уважайте, ребята, ее вы впредь.
Метрология очень нужна.

Всемирный день метрологии

С днем метрологии вас поздравляем,
Точность науки сей прославляем.
Без вашей науки прожить нам нельзя,
Ошибок не терпит она никогда.

Измерить, замерить, все просчитать,
Взвесить, отмерить, всем мерам счет знать.
Метрологи нашей огромной страны,
Вас поздравляем от чистой души.

Всемирный день метрологии

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткидень метрологии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера
    11:20:58 5/20/2021
    20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера
    ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области
    11:05:51 5/20/2021
    ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области
    БердскКоронавирус в Бердске: Данные на 20 мая 2021
    11:04:25 5/20/2021
    Коронавирус в Бердске: Данные на 20 мая 2021
    БердскПартия «Новые люди» предложила выделять больше средств на развитие городов Новосибирской области
    11:03:01 5/20/2021
    Партия «Новые люди» предложила выделять больше средств на развитие городов Новосибирской области
    Приоритеты региона: 15 объектов образования строятся в 2021 году по нацпроектам
    10:45:08 5/20/2021
    Приоритеты региона: 15 объектов образования строятся в 2021 году по нацпроектам
    Всех россиян заставят ставить прививку от коронавируса. Так ли это, ответили в Кремле
    10:42:07 5/20/2021
    Всех россиян заставят ставить прививку от коронавируса. Так ли это, ответили в Кремле
    БердскДиректором лицея №7 Бердска выбрали Сергея Пилипушка. Кто он такой, рассказываем
    10:31:10 5/20/2021
    Директором лицея №7 Бердска выбрали Сергея Пилипушка. Кто он такой, рассказываем
    Гороскоп на 21 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:15 5/20/2021
    Гороскоп на 21 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Цена на нефть на мировых биржах упала после достижения $70
    9:36:16 5/20/2021
    Цена на нефть на мировых биржах упала после достижения $70
    Календарь дачника на 20 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:13 5/20/2021
    Календарь дачника на 20 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?