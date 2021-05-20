20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера

Вас сегодня поздравляю
Я с Днем метрологии,
Для прибора каждого
Ангелы и боги вы.
Метрология — царица
Точных измерений,
В мире царствует она
Своей шкалой делений.
Всем приборам я желаю
Точности и верности,
А метрологам удач,
В судьбе любви и нежности.
Со всемирным вас днем метрологии.
Без науки такой, как без рук.
А про праздник не знают ведь многие.
Но она — королева наук.
Метрология все измеряет ведь,
В том поможет приборов шкала.
Уважайте, ребята, ее вы впредь.
Метрология очень нужна.
Со всемирным вас днем метрологии.
Без науки такой, как без рук.
А про праздник не знают ведь многие.
Но она — королева наук.
Метрология все измеряет ведь,
В том поможет приборов шкала.
Уважайте, ребята, ее вы впредь.
Метрология очень нужна.
С днем метрологии вас поздравляем,
Точность науки сей прославляем.
Без вашей науки прожить нам нельзя,
Ошибок не терпит она никогда.
Измерить, замерить, все просчитать,
Взвесить, отмерить, всем мерам счет знать.
Метрологи нашей огромной страны,
Вас поздравляем от чистой души.
Источник: pozdravok.ru