Коридор затмений-2021: Полное затмение Луны 26 мая и кольцевое затмение Солнца 10 июня - почему астрономические события называют кармическими

Нет наверное на Земле человека, который бы не интересовался движением планет и не любил наблюдать звездное небо. Загадки вселенной всегда волновали жителей нашей планеты. А затмения Луны и Солнца считались предвестником значимых событий в жизни и судьбе человека.
В конце мая и начале июня 2021 года земляне смогут наблюдать два затмения: 26 мая 2021 года произойдет полное затмение Луны, а 10 июня 2021 года — кольцеобразное затмение Солнца. «Коридором затмений» в астрологии называют время между двумя подряд идущими затмениями. Расскажем подробнее, что произойдет буквально через несколько дней.
Итак, 26 мая 2021 года случится полное затмение спутника нашей планеты — Луны. Луна будет полностью скрыта под тенью Земли. Наблюдать это явление смогут, к сожалению, не все. На большей территории России во время полного лунного затмения будет день. В 14 часов 19 мин по московскому времени случится максимальная фаза затмения. Полная фаза займет не более 15 минут, а всего по времени затмение продлится примерно 5 часов. Увидеть, как Луна погружается во тьму, смогут жители Дальнего Востока в России.
Особенностью данного лунного затмения будет то, что Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли, пройдет точку перигея — это так называемое суперлуние. Как утверждают астрономы, это будет самая большая Луна в 2021 году, и это будет заметно при наблюдениях невооруженным глазом. А через несколько часов после прохождения точки перигея спутник Земли войдет в фазу полнолуния. Все три события — суперлуние, полнолуние и полное затмение Луны произойдет в один день — 26 мая 2021 года. Луна в конце мая будет крупнее и ярче обычного — обязательно обратите внимание.
10 июня 2021 года в 12 часов 49 мин по московскому времени начнется затмение Солнца. Максимальная фаза затмения придется на 13 часов 41 мин по московскому времени. В это время Луна проходит между Землей и Солнцем, на некоторое время затмевая солнечный свет для наблюдателя на Земле. Солнечное затмение 10 июня будет кольцеобразным. Видимый диаметр диска Луны окажется визуально меньше диска Солнца — в результате Луна закроет Солнце не полностью, будет видно светящееся яркое кольцо.
Увидеть максимальную кольцевую фазу затмения можно будет в Гренландии, Канаде и на севере России. На большей части территории нашей страны можно наблюдать частичные фазы затмения, когда закрыта небольшая часть Солнца.
Совсем скоро, через несколько дней «коридор затмений» откроет лунное затмение 26 мая и завершит солнечное 10 июня. Это время астрологи считают опасным и рискованным, потому что для жителей Земли возрастает вероятность того, что дела и поступки, совершенные в этот период, будут опрометчивыми и негативными. Затмения Луны и Солнца, идущие друг за другом через малые промежутки времени, провоцируют людей на совершение злых дел. Творя зло, человек программирует себя на негатив на долгие 18 лет. Это особый период, уверены астрологи, который грозит каждому из землян большими бедами, если умножать зло. «Коридор затмений» называют кармическим - сама Вселенная преподаст человечеству серьезные, но весьма болезненные уроки.