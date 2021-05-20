Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол?

В России существует примета, о которой все знают - на столе запрещено держать опустевшие бутылки из под алкоголя. Считается, эта примета не сулит ничего хорошего. Откуда пошло такое суеверие, что будет, если не последовать данной примете - в нашем материале.
Подобная традиция есть только территории нашей страны и существует несколько версий, откуда она произошла. Одной их самых распространенных и правдоподобных считается история, связанная с Францией. Согласно ей, некоторым жителям Российской Империи удалось посетить эту страну во сражений с Наполеоном. В Париже они не смогли не зайти в увеселительные заведения, а там работники вписывали в счет только те емкости с алкоголем, которые стояли на столе. Русские выпивали много и когда поняли, как происходит расчет, решили убирать тару под стол, чтобы сократить сумму финального чека. Однако работники питейных быстро раскусили такую махинацию и стали уносить бутылки, как только они опустели.
Считается, что если на столе оставить пустую емкость из под алкоголя, то это сулит смерть. До сих пор такой примете следует множество людей по всей России. Однако это не совсем согласуется с русскими традициями. Раньше, несколько веков назад, бутылки не имели цилиндрическую форму, поэтому могли лежать на столе. Считалось, если на его поверхности оказалась пустая бутылка, это значит, что все присутствующие гости выпили за здоровье и среди них покойника не будет в этот день. Именно поэтому, пустая тара наоборот оберегает от смерти.
Несмотря на это, в Советском Союзе говорили, что к беде сулит пустая емкость из под спиртного на столе. Согласно некоторым данным, раньше проносить в рестораны и подобные заведения собственные алкогольные напитки было нельзя, однако люди все равно умудрялись их приносить с собой и разливать под столом пока никто не видит. Затем тару убирали под него, чтобы сотрудники не заметили обмана и не увеличили чек.
На данный момент уборка пустых бутылок под стол или со стола носит скорее практический характер. Во-первых, они занимают слишком много места и загораживают гостей, а во-вторых их можно запросто случайно опрокинуть. Ну и в-третьих, держать пустые емкости из под алкоголя на празднике не слишком эстетично, поэтому в ресторанах их сразу уносят официанты.