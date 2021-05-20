Уникальные открытки в День Тихоокеанского флота от дизайнера на 21 мая и короткие поздравления
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Уникальные открытки в День Тихоокеанского флота от дизайнера на 21 мая и короткие поздравления

8:55:045/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День приурочен к основанию 21.05.1731 Охотской военной флотилии и порта - первой постоянной единицы военно-морских сил России на Тихом океане.

День Тихоокеанского флота дизайнерские

На воде вас круче нет
Передать хотим привет,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтобы не тряслись коленки,
Чтоб любви хватило всем,
И чтоб не было проблем!

День Тихоокеанского флота дизайнерские

По раскидистым волнам
Покорили океан,
И родимым домом
Стал корабль знакомый.
Выбрали Вы верный путь,
С курса больше не свернуть.
Ваш фрегат бесстрашный
Ходит в море важно.
Пусть на море и в судьбе,
Капитан, везёт тебе!

День Тихоокеанского флота дизайнерские

На воде встречаешь праздник,
Вот прими мой поздравок.
Он немножечко проказник,
Но придет, наверно, в срок.

Будь таким же сильным, верным,
Будь таким же, как сейчас.
И еще, люблю безмерно,
И целую нежно Вас!

День Тихоокеанского флота дизайнерские

Обеспечиваешь всем ты безопасность,
Предотвращаешь ты любую же опасность.
В состав в твой входят атомные субмарины,
В день флота пожелаем всем отныне.

Любви, здоровья, счастья просто крепкого,
Друзей хороших, новых, чистых, верных.
Пусть дальше будет плыть ваш флот,
Прочтите наш вы Тихоокеанский поздравок.

День Тихоокеанского флота дизайнерские

Источник: pozdravok.ru

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поздравленияпраздникиоткрыткиДень Тихоокеанского флота
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