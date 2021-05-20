Уникальные открытки в День Тихоокеанского флота от дизайнера на 21 мая и короткие поздравления

На воде вас круче нет
Передать хотим привет,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтобы не тряслись коленки,
Чтоб любви хватило всем,
И чтоб не было проблем!
По раскидистым волнам
Покорили океан,
И родимым домом
Стал корабль знакомый.
Выбрали Вы верный путь,
С курса больше не свернуть.
Ваш фрегат бесстрашный
Ходит в море важно.
Пусть на море и в судьбе,
Капитан, везёт тебе!
На воде встречаешь праздник,
Вот прими мой поздравок.
Он немножечко проказник,
Но придет, наверно, в срок.
Будь таким же сильным, верным,
Будь таким же, как сейчас.
И еще, люблю безмерно,
И целую нежно Вас!
Обеспечиваешь всем ты безопасность,
Предотвращаешь ты любую же опасность.
В состав в твой входят атомные субмарины,
В день флота пожелаем всем отныне.
Любви, здоровья, счастья просто крепкого,
Друзей хороших, новых, чистых, верных.
Пусть дальше будет плыть ваш флот,
Прочтите наш вы Тихоокеанский поздравок.
Источник: pozdravok.ru