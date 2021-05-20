Как табачный дым воздействует на некурящих мужчин и женщин, новые открытия ученых

Согласно новому исследованию на мышах, проведенному Орегонским университетом здоровья и науки, хроническое воздействие вторичного табачного дыма приводит к снижению массы тела и когнитивным нарушениям, которые в большей степени затрагивают мужчин, пишет medicalxpress.com.
Исследование опубликовано сегодня в журнале Environmental Health Perspectives .
«Мы надеемся, что мы сможем лучше понять эти эффекты для политиков и следующего поколения курильщиков», - сказал ведущий автор Джейкоб Рабер, доктор философии, профессор поведенческой нейробиологии в Медицинской школе OHSU. «Многие люди все еще курят, и эти результаты показывают, что долгосрочные последствия для здоровья могут быть весьма серьезными для людей, которые хронически подвергаются воздействию вторичного табачного дыма».
В исследовании изучалась ежедневная экспозиция 62 мышей в течение 10 месяцев. Исследователи использовали специально разработанного «курительного робота», который выкуривал пачку сигарет в день в вентилируемой лаборатории OHSU. Самое длительное предыдущее исследование такого рода длилось три месяца.
«Никто никогда этого не делал. Это уникальное исследование», - сказал Рабер. «Это действительно дает вам возможность смотреть на долгосрочные эффекты».
«Это исследование более точно воспроизводит человеческий опыт, ежедневно подвергая мышей воздействию сигаретного дыма», - добавил старший автор Глен Кисби, доктор философии, профессор фармакологии Западного университета медицинских наук в Ливане, штат Орегон.
Пассивное курение уже считается фактором риска развития деменции у людей, но новое исследование проверило эту теорию.
Исследователи сначала разделили мышей на две группы - одну дикого типа и одну, экспрессирующую человеческий тау-белок, важный при деменции, подобной болезни Альцгеймера. Начиная с апреля 2018 года, они подвергали мышей воздействию сигаретного дыма в течение 168 минут в день, а затем проводили поведенческое и когнитивное тестирование. Они также исследовали ткань легких и головного мозга .
Ключевые результаты:
- Дым вредит «здоровым» мышам. Исследователи предположили, что пассивное курение особенно вредно для мышей с человеческим тау-белком. Однако «на самом деле мы обнаружили обратное», - сказал Рабер. Во многих поведенческих и когнитивных тестах, включая скорость плавания и миграцию по лабиринту, мыши дикого типа пострадали больше, чем мыши тау человека, после того, как обе группы подверглись воздействию вторичного табачного дыма.
- Дым особенно вредит мужчинам. Исследователи выявили явные различия в познании, связанные с полом, с четко различимыми изменениями в области гиппокампа головного мозга у мужчин по сравнению с женщинами.
- Снижение массы тела. Исследователи обнаружили меньшую массу тела у мышей дикого типа после вторичного табачного дыма по сравнению с человеческими мышами тау. Кроме того, они также заметили, что на мужчин непропорционально сильно повлияла потеря массы тела по сравнению с женщинами.
- Изменения в мозге: исследователи обнаружили более глубокие изменения метаболических путей, которые связаны химическими реакциями, в мозге мужчин дикого типа, чем женщин. Исследователи также обнаружили более глубокие эффекты в мозге мышей дикого типа, чем у мышей тау человека .
Хотя в некоторых странах уровень курения снизился в последние поколения, курение - и воздействие вторичного табачного дыма - остается широко распространенным явлением в большей части мира. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году курильщиками станут от 1,5 до 1,9 миллиарда человек во всем мире.
«Длительное воздействие вторичного табачного дыма вызывает пагубные изменения», - сказал Рабер. «Основываясь на нашем исследовании, кажется, что мужчины могут быть более восприимчивыми, чем женщины. Люди должны это учитывать».