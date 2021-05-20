Как табачный дым воздействует на некурящих мужчин и женщин, новые открытия ученых
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Как табачный дым воздействует на некурящих мужчин и женщин, новые открытия ученых

1:30:215/20/2021Фото: pixabay.com
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году курильщиками станут от 1,5 до 1,9 миллиарда человек во всем мире.

Исследование вызывает новую тревогу по поводу длительного воздействия вторичного табачного дыма

Согласно новому исследованию на мышах, проведенному Орегонским университетом здоровья и науки, хроническое воздействие вторичного табачного дыма приводит к снижению массы тела и когнитивным нарушениям, которые в большей степени затрагивают мужчин, пишет medicalxpress.com.

Исследование опубликовано сегодня в журнале Environmental Health Perspectives .

«Мы надеемся, что мы сможем лучше понять эти эффекты для политиков и следующего поколения курильщиков», - сказал ведущий автор Джейкоб Рабер, доктор философии, профессор поведенческой нейробиологии в Медицинской школе OHSU. «Многие люди все еще курят, и эти результаты показывают, что долгосрочные последствия для здоровья могут быть весьма серьезными для людей, которые хронически подвергаются воздействию вторичного табачного дыма».

В исследовании изучалась ежедневная экспозиция 62 мышей в течение 10 месяцев. Исследователи использовали специально разработанного «курительного робота», который выкуривал пачку сигарет в день в вентилируемой лаборатории OHSU. Самое длительное предыдущее исследование такого рода длилось три месяца.

«Никто никогда этого не делал. Это уникальное исследование», - сказал Рабер. «Это действительно дает вам возможность смотреть на долгосрочные эффекты».

«Это исследование более точно воспроизводит человеческий опыт, ежедневно подвергая мышей воздействию сигаретного дыма», - добавил старший автор Глен Кисби, доктор философии, профессор фармакологии Западного университета медицинских наук в Ливане, штат Орегон.

Пассивное курение уже считается фактором риска развития деменции у людей, но новое исследование проверило эту теорию.

Исследователи сначала разделили мышей на две группы - одну дикого типа и одну, экспрессирующую человеческий тау-белок, важный при деменции, подобной болезни Альцгеймера. Начиная с апреля 2018 года, они подвергали мышей воздействию сигаретного дыма в течение 168 минут в день, а затем проводили поведенческое и когнитивное тестирование. Они также исследовали ткань легких и головного мозга .

Ключевые результаты:


  • Дым вредит «здоровым» мышам. Исследователи предположили, что пассивное курение особенно вредно для мышей с человеческим тау-белком. Однако «на самом деле мы обнаружили обратное», - сказал Рабер. Во многих поведенческих и когнитивных тестах, включая скорость плавания и миграцию по лабиринту, мыши дикого типа пострадали больше, чем мыши тау человека, после того, как обе группы подверглись воздействию вторичного табачного дыма.
  • Дым особенно вредит мужчинам. Исследователи выявили явные различия в познании, связанные с полом, с четко различимыми изменениями в области гиппокампа головного мозга у мужчин по сравнению с женщинами.
  • Снижение массы тела. Исследователи обнаружили меньшую массу тела у мышей дикого типа после вторичного табачного дыма по сравнению с человеческими мышами тау. Кроме того, они также заметили, что на мужчин непропорционально сильно повлияла потеря массы тела по сравнению с женщинами.
  • Изменения в мозге: исследователи обнаружили более глубокие изменения метаболических путей, которые связаны химическими реакциями, в мозге мужчин дикого типа, чем женщин. Исследователи также обнаружили более глубокие эффекты в мозге мышей дикого типа, чем у мышей тау человека .

Хотя в некоторых странах уровень курения снизился в последние поколения, курение - и воздействие вторичного табачного дыма - остается широко распространенным явлением в большей части мира. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году курильщиками станут от 1,5 до 1,9 миллиарда человек во всем мире.

«Длительное воздействие вторичного табачного дыма вызывает пагубные изменения», - сказал Рабер. «Основываясь на нашем исследовании, кажется, что мужчины могут быть более восприимчивыми, чем женщины. Люди должны это учитывать».

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курениетабачный дымдеменция
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