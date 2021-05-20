Можно ли работать в огороде 20 мая в церковный праздник явления на небе Креста Господня в Иерусалиме? И что нельзя делать совсем?

20 мая в православных храмах вспоминают явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Это чудо произошло в 351 году в Иерусалиме, когда на троне императора находился еретик Констанций, отрицавший Божественное происхождение Иисуса и христианство.
Ранним утром над Голгофой, над тем местом, где был распят Иисус, в небе засиял огромный равноконечный крест, сиявший ярче солнечного света. Сияние его простиралось до самой Масличной горы, откуда состоялось Вознесение Христа на небо.
Люди, которые видели все это, наблюдали за сиянием с замиранием и трепетом в сердцах. После чего многие поспешили в Храм Господень, чтобы покаяться в грехах и принять христианство.
В народе в этот день отмечается праздник Купальницы. Главными традициями дня являются купание коней в водоемах, а также набирании воды. Набранную воду выставляли греться на лучах солнца, к полудню положено было омыться этой водой полностью. Особенно обливали больных людей. Совсем маленьких детей тоже касалась эта традиция, но их не обливали конечно же, а просто обрызгивали. Вода в этот день способна была излечить от недугов и подарить силы и энергию.
Также в этот день принято было с набранной водой проводить дома уборку с мытьем полов. А также на воду наговаривали свои желания и выпивали ее. Считалось, что желания обязательно исполнятся.
В этот день запрещалось сеять семена. Они не дают всходов, а если и дают, то урожай будет никчемным. Зато полагалось воровать друг у друга семена. Их примешивали к своим и потом высеивали. Это обеспечивало хороший урожай, поэтому в этот день люди на такие мелкие кражи не обижались.
Строго запрещалось сегодня показывать детей до года посторонним людям. Не разрешалось, чтобы их гладили по голове. Считалось, что сегодня дети особенно подвержены сглазу.
Категорический запрет был в этот день на любую ворожбу и игру в карты. Это считалось особенным грехом.
Не стригли волосы и ногти. Не выносили мусор после заката.