В Москве мертвой нашли экс-чиновницу с пакетом на голове

Мертвую бывшую чиновницу из Улан-Удэ обнаружили в столице, пишет Telegram-канал «112».
Тело задушенной Аллы Пронькиной нашли на берегу. На голове у женщины находился пакет. В настоящий момент следственный комитет изучает подробности гибели госслужащей. Заведено уголовное дело.
Издание сообщает, в 2007 году на Аллу готовилось покушение. Пронькина тогда возглавляла юридический отдел Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Бурятии.
Убийство заказали бывшие коллеги чиновницы, его мотивом было их увольнение. Пронькину должны были сильно избить арматурой у подъезда. Происшествия удалось избежать, так как злоумышленники признались женщине в планах бывших коллегах.
Ранее Пронькину судили по статье «Присвоение или растрата». Водитель той же организации, а по совместительству сожитель женщины, тоже был фигурантом этого дела.