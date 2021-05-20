В Москве мертвой нашли экс-чиновницу с пакетом на голове
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В Москве мертвой нашли экс-чиновницу с пакетом на голове

11:31:465/20/2021Фото: Архив редакции
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Тело Аллы Пронькиной нашли около водоема с признаками асфиксии.

Следователи выясняют обстоятельства ее смерти

Мертвую бывшую чиновницу из Улан-Удэ обнаружили в столице, пишет Telegram-канал «112».

Тело задушенной Аллы Пронькиной нашли на берегу. На голове у женщины находился пакет. В настоящий момент следственный комитет изучает подробности гибели госслужащей. Заведено уголовное дело.

Издание сообщает, в 2007 году на Аллу готовилось покушение. Пронькина тогда возглавляла юридический отдел Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Бурятии.
Убийство заказали бывшие коллеги чиновницы, его мотивом было их увольнение. Пронькину должны были сильно избить арматурой у подъезда. Происшествия удалось избежать, так как злоумышленники признались женщине в планах бывших коллегах.

Ранее Пронькину судили по статье «Присвоение или растрата». Водитель той же организации, а по совместительству сожитель женщины, тоже был фигурантом этого дела.

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смертьпокушениечиновницаасфиксияУлан-Удэ
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