"Таких одуванчиков много": Наказали ли головорезов, избивших студента с длинными ногтями и фиолетовыми волосами Владислава Гаврилина в Бердске, стало известно
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"Таких одуванчиков много": Наказали ли головорезов, избивших студента с длинными ногтями и фиолетовыми волосами Владислава Гаврилина в Бердске, стало известно

11:51:255/20/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей
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Инцидент произошел более месяца назад. Молодой человек отправился в магазин за лавашем, как на него напали. У пострадавшего было повреждено ухо, "разукрашено" лицо. Также ему вырвали пирсинг.

О своем горе студент рассказал подписчикам

Найдены ли хулиганы, избившие студента факультета журналистики НГУ Владислава Гаврилина в Бердске?

Напомним, что 15 апреля двое неизвестных напали на Владислава Гаврилина в Бердске. Инцидент произошел, когда молодой человек отправился в магазин за лавашем. Студент старался обороняться и даже достал перцовый баллончик, но растерялся и уронил его. Парень получил несколько ударов по лицу. Владиславу повредили ухо, сломали ноготь и вырвали пирсинг. После избиения хулиганы скрылись. Побои и ссадины пострадавший снял 16 апреля. Владислав предполагает, что драка произошла из-за его внешнего вида. Студент отличается от окружающих своей неординарностью: ношением длинных ногтей и фиолетовых волос.
Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сам Владислав Гаврилин, спустя месяц нападавших пока не нашли.

- Со мной все в порядке. 19 апреля я пошел судебно-медицинскую экспертизу и с тех пор никаких новостей,- сообщил сегодня, 20 мая Владислав Гаврилин.

​После случившегося избиения молодого человека поддержали пользователей социальных сетей. Однако, большинство было тех, кто отзывался о парне негативно.

- Сейчас таких одуванчиков много. И нет смысла говорить о самовыражении, мужик должен выглядеть мужиком. Правда, это субъективное мнение, мое,- высказалась Татьяна.

- Никто не заслуживает такого отношения к себе, как бы он ни выглядел,- прокомментировала Ульяна.

- Неудивительно,- отметил Евгений.

-О господи, люди! Почему вы судите людей из за их внешности? Не вам судить, как человеку выглядеть. Мы живем в свободной стране,- написал Atem.

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что дело находится в архиве и предложили отправить им официальный запрос.

"Курьер. Среда. Бердск" направил письменный запрос в полицию. Ответ будет известен скоро.

Парень вышел из дома за хлебом и оказался избит

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