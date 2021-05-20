"Таких одуванчиков много": Наказали ли головорезов, избивших студента с длинными ногтями и фиолетовыми волосами Владислава Гаврилина в Бердске, стало известно

Найдены ли хулиганы, избившие студента факультета журналистики НГУ Владислава Гаврилина в Бердске?
Напомним, что 15 апреля двое неизвестных напали на Владислава Гаврилина в Бердске. Инцидент произошел, когда молодой человек отправился в магазин за лавашем. Студент старался обороняться и даже достал перцовый баллончик, но растерялся и уронил его. Парень получил несколько ударов по лицу. Владиславу повредили ухо, сломали ноготь и вырвали пирсинг. После избиения хулиганы скрылись. Побои и ссадины пострадавший снял 16 апреля. Владислав предполагает, что драка произошла из-за его внешнего вида. Студент отличается от окружающих своей неординарностью: ношением длинных ногтей и фиолетовых волос.
Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сам Владислав Гаврилин, спустя месяц нападавших пока не нашли.
- Со мной все в порядке. 19 апреля я пошел судебно-медицинскую экспертизу и с тех пор никаких новостей,- сообщил сегодня, 20 мая Владислав Гаврилин.
После случившегося избиения молодого человека поддержали пользователей социальных сетей. Однако, большинство было тех, кто отзывался о парне негативно.
- Сейчас таких одуванчиков много. И нет смысла говорить о самовыражении, мужик должен выглядеть мужиком. Правда, это субъективное мнение, мое,- высказалась Татьяна.
- Никто не заслуживает такого отношения к себе, как бы он ни выглядел,- прокомментировала Ульяна.
- Неудивительно,- отметил Евгений.
-О господи, люди! Почему вы судите людей из за их внешности? Не вам судить, как человеку выглядеть. Мы живем в свободной стране,- написал Atem.
Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что дело находится в архиве и предложили отправить им официальный запрос.
"Курьер. Среда. Бердск" направил письменный запрос в полицию. Ответ будет известен скоро.