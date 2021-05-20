Всех россиян заставят ставить прививку от коронавируса. Так ли это, ответили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не обсуждали проведение обязательной вакцинации от коронавируса.
Он назвал ошибочной гипотезу о том, что этот вопрос может быть актуален для обсуждения.
- Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, — сказал Песков.
Напомним, что накануне зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев допустил вероятность начала проведения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Он отметил, что прививаться россияне могут в добровольном порядке, но есть случаи, которые могут стать обязательными.
После этого слова Медведева прокомментировала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она объяснила, что невозможно проводить принудительную вакцинацию в контексте имеющего законодательства. Чтобы это было достижимо, нужно будет менять закон.