Всех россиян заставят ставить прививку от коронавируса. Так ли это, ответили в Кремле
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Всех россиян заставят ставить прививку от коронавируса. Так ли это, ответили в Кремле

10:42:075/20/2021Фото: Архив редакции
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Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране.

В Кремле не поднимался вопрос о проведении обязательной вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Обязательной прививку от коронавируса хотят сделать в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не обсуждали проведение обязательной вакцинации от коронавируса.

Он назвал ошибочной гипотезу о том, что этот вопрос может быть актуален для обсуждения.

- Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, — сказал Песков.

Напомним, что накануне зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев допустил вероятность начала проведения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Он отметил, что прививаться россияне могут в добровольном порядке, но есть случаи, которые могут стать обязательными.

После этого слова Медведева прокомментировала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она объяснила, что невозможно проводить принудительную вакцинацию в контексте имеющего законодательства. Чтобы это было достижимо, нужно будет менять закон.

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медведеввакцинациякремльпандемия
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