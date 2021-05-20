Запрещено ли посещать кладбище на 20 мая в день Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Запрещено ли посещать кладбище на 20 мая в день Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?

2:20:035/20/2021Фото: Flickr
0

Сегодня в реках купали лошадей и набирали домой речной воды.

кладбище
В этот день отмечается 2 праздника

20 мая отмечается 2 праздника, среди которых один православный - Воспоминание явления на небе Креста Господня, и народный - Купальница.

В этот день обычно молятся о прощении грехов и укреплении веры, поскольку события вспоминаемого дня заставили многих из тех, кто поклонялись ереси, покаяться в содеянном и принять христианство.

Народный праздник Купальницы в народе весь был связан с купаниями. Сегодня в реках купали лошадей и набирали домой речной воды. Вода в любых водоемах сегодня обладала чудесными свойствами - она могла больного излечить от болезней, а здоровому подарить много сил и удачи.

Сегодня запрещалось сеять семена, но была интересная традиция воровать семена у других. От такого действия ваш урожай должен был уродиться щедрым. В этот день на кражу не обижались.

также запрещалось сегодня ворожить  гадать, нельзя было брать карты в руки ни для игры, ни для чего то еще.

А во запрета на работу и посещение кладбища в этот день нет. если у вас возникла такая необходимость или желание, можно помолиться в храме, поставить свечу за умершего и спокойно посетить кладбище. Ближайшая поминальная суббота - Вселенская Троицкая суббота. Она в этом году настанет 19 июня.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретывоспоминание явления на небе Креста Господняможно ли на кладбище
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы в какие дни ходите на кладбище?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Запрещено ли посещать кладбище на 20 мая в день Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?
    2:20:03 5/20/2021
    Запрещено ли посещать кладбище на 20 мая в день Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?
    "Я нетипичная бабушка": Лера Кудрявцева отметила 50-летний юбилей
    2:10:38 5/20/2021
    "Я нетипичная бабушка": Лера Кудрявцева отметила 50-летний юбилей
    БердскЛетний режим работы кафе в Бердске
    2:09:05 5/20/2021
    Летний режим работы кафе в Бердске
    БердскМама из Бердска отбирала у экс-мужа 7-летнего сына с сотрудниками ФССП и Росгвардией из школы Бердска. Смотрите видео
    1:45:20 5/20/2021
    Мама из Бердска отбирала у экс-мужа 7-летнего сына с сотрудниками ФССП и Росгвардией из школы Бердска. Смотрите видео
    В реанимацию попал 61 сибиряк из-за коронавируса. Статистика зараженных на 20 мая 2021
    1:34:56 5/20/2021
    В реанимацию попал 61 сибиряк из-за коронавируса. Статистика зараженных на 20 мая 2021
    БердскГрад с ливнем обрушился на Бердск 20 мая 2021. Смотрите фото и видео
    1:29:59 5/20/2021
    Град с ливнем обрушился на Бердск 20 мая 2021. Смотрите фото и видео
    В Казани уволили полицейского, который опубликовал видео допроса стрелка в гимназии №175
    1:23:22 5/20/2021
    В Казани уволили полицейского, который опубликовал видео допроса стрелка в гимназии №175
    В больнице умер напавший на троих человек в Екатеринбурге
    1:17:11 5/20/2021
    В больнице умер напавший на троих человек в Екатеринбурге
    БердскКто пойдет на выборы в Госдуму вместо получившего условный срок опального политика Николая Платошкина, ответили его сторонники из Новосибирска
    12:27:37 5/20/2021
    Кто пойдет на выборы в Госдуму вместо получившего условный срок опального политика Николая Платошкина, ответили его сторонники из Новосибирска
    Ранние и неочевидные симптомы рака назвал ученый
    12:24:15 5/20/2021
    Ранние и неочевидные симптомы рака назвал ученый