Запрещено ли посещать кладбище на 20 мая в день Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?

20 мая отмечается 2 праздника, среди которых один православный - Воспоминание явления на небе Креста Господня, и народный - Купальница.
В этот день обычно молятся о прощении грехов и укреплении веры, поскольку события вспоминаемого дня заставили многих из тех, кто поклонялись ереси, покаяться в содеянном и принять христианство.
Народный праздник Купальницы в народе весь был связан с купаниями. Сегодня в реках купали лошадей и набирали домой речной воды. Вода в любых водоемах сегодня обладала чудесными свойствами - она могла больного излечить от болезней, а здоровому подарить много сил и удачи.
Сегодня запрещалось сеять семена, но была интересная традиция воровать семена у других. От такого действия ваш урожай должен был уродиться щедрым. В этот день на кражу не обижались.
также запрещалось сегодня ворожить гадать, нельзя было брать карты в руки ни для игры, ни для чего то еще.
А во запрета на работу и посещение кладбища в этот день нет. если у вас возникла такая необходимость или желание, можно помолиться в храме, поставить свечу за умершего и спокойно посетить кладбище. Ближайшая поминальная суббота - Вселенская Троицкая суббота. Она в этом году настанет 19 июня.