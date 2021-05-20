Фекалии Бердска неуловимы: Новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин признался, из-за чего страдают коммунальщики

Объем неучтенных стоков в бердскую канализацию составляет больше половины от общего количества производимых городом нечистот. Такую информацию озвучил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» директор МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин.
По его словам, официально в Бердске существует лишь одна точка слива нечистот из ассенизаторских машин — рядом с главной насосной станцией у выезда из города. Неофициально же такой точкой считается едва ли не каждый канализационный люк в городе, и это составляет большую проблему.
- В точке, где бердские коллекторы соединяются с системой Горводоканала, стоят приборы учета, по которым они выставляют нам счета. Мы, в свою очередь, выставляем счета добропорядочным потребителям, которые платят либо по своим счетчикам, либо один к одному по потребленной воде. А несанкционированные сливы приводят к тому, что условные 10 кубометров, за которые мы получили деньги, превращаются для Горводоканала в 20, за которые он начисляет нам плату. И образуется убыток, - объясняет Анатолий Пронюшкин.
Полученные таким образом убытки больше чем в два раза превышают поступления от платы за коммунальные услуги. Так в прошлом году КБУ за водоотведение получил от потребителей 20 млн руб., а заплатить Горводоканалу был вынужден почти 50 млн руб. Директор предприятия называет это одним из самых убыточных направлений для КБУ. Усугубляется ситуация еще и тем, что коммунальщики не имеют законных способов повлиять на нарушителей.
- Выписывать им штрафы мы не можем, не имеем таких полномочий, а предупреждения водители частных спецмашин игнорируют. Пробовали закрывать люки бетонными блоками — отодвигают, либо просто едут в другое место. Плюс в Бердске грунты плохо впитывают жидкости, так что отходов от частного сектора и дачников получается очень много. Поэтому мы сейчас разрабатываем программу, чтобы заключить с жителями частных домов договоры не только на водопотребление, но и на водоотведение. Рано или поздно мы к этому придем, - уверен Пронюшкин.
Он также отметил, что работа предстоит непростая — на сегодняшний день подобные договоры придется заключить с почти 9 тыс. домовладений.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о причинах, по которым городская система канализации пребывает в аварийном состоянии и сколько потребуется денег для ее ремонта.