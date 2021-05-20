ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области
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ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области

11:05:515/20/2021Фото: pixabay.com
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Дополнительный день для сдачи – 8 июня.

Назвали окончательные даты проведения ОГЭ для девятых классов

Объявили окончательные даты, когда девятиклассники будут сдавать ОГЭ-2021. Об этом сообщил Новосибирский институт мониторинга и развития образования.

Уточняется, что ученики девятых классов будут сдавать русский язык 24 и 25 мая. Дополнительный день для сдачи – 8 июня.

Экзамен по математике для российских школьников состоится 27 и 28 мая. Не успевшие сдать в эти дни, будут писать экзамен 16 июня.

Как отметил директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев, позже летом и осенью также будут резервные дни для сдачи ОГЭ. Для русского языка это 30 июня, 3 и 13 сентября, для математики - 2 июля, 6 и 15 сентября.

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