ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области

Объявили окончательные даты, когда девятиклассники будут сдавать ОГЭ-2021. Об этом сообщил Новосибирский институт мониторинга и развития образования.
Уточняется, что ученики девятых классов будут сдавать русский язык 24 и 25 мая. Дополнительный день для сдачи – 8 июня.
Экзамен по математике для российских школьников состоится 27 и 28 мая. Не успевшие сдать в эти дни, будут писать экзамен 16 июня.
Как отметил директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев, позже летом и осенью также будут резервные дни для сдачи ОГЭ. Для русского языка это 30 июня, 3 и 13 сентября, для математики - 2 июля, 6 и 15 сентября.