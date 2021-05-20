Приоритеты региона: 15 объектов образования строятся в 2021 году по нацпроектам

Возведение одного из объектов образования региона – школы в г. Болотное – 19 мая проинспектировал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В ходе выездного совещания в Болотнинский район с участием представителей министерства образования Новосибирской области были обсуждены вопросы строительства объектов образования региона в текущем году.
«В Новосибирской области в 2021 году ведется строительство 15 объектов образования, в том числе трёх школ, всего планируется ввести более 5,6 тысяч новых мест для детей. Школа в г. Болотное – это знаковый объект, она строится с конца 2019 года, финансируется возведение за счёт регионального бюджета. В Болотном была острая потребность в новой школе, её запуск позволит детям учиться в односменном режиме. Школа отвечает всем современным требованиям по помещениям, оборудованию, степень готовности – высокая. В целом на строительство объектов образования в регионе в текущем году направлено более 4,5 млрд рублей. Основная задача – создание новых мест, обеспечение новых мест, условий качественного и доступного образования на территории региона», – отметил Сергей Нелюбов.
Новые объекты образования в регионе в 2021 году возводятся в г. Новосибирске, Бердске, Искитимском, Тогучинском, Мошковском, Чановском, Новосибирском. Чулымском, Болотнинском районах области. Процесс строительства находится на контроле Правительства Новосибирской области.
Новая общеобразовательная школа в Болотном будет состоять из трёх блоков и включит учебные кабинеты, актовый, спортивные залы, комбинированные мастерские с отдельными входами, медицинский блок, раздевальные с душевыми, комнаты инструкторов, кабинеты группы продленного дня, мастерскую кулинарии, мастерскую по обработке тканей, библиотеку, кабинеты логопеда и психолога. В отдельных блоках новой школы расположатся актовый и спортивные залы.
На объекте полностью завершены работы по обустройству фундаментов, подвалов, плит перекрытия, кирпичная кладка, кровля, обустроены тепловые сети, наружные сети водоснабжения, осуществлен монтаж оконных блоков, установка отопительной системы, ведутся отделочные работы.
Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области